警察拿「九齒釘鈀」護駕？大甲媽遶境神秘法器真相曝光

大甲媽祖遶境期間，兩名員警手持所謂的「掃炮器」。（民眾提供）

大甲媽祖遶境香火鼎盛，沿途除了鑾轎、陣頭與滿街鞭炮聲，最近竟意外捧紅一項「神秘法器」！有民眾拍下員警在遶境期間手持兩支巨大鐵耙狀工具畫面，遠看像極了放大版「不求人」，更神似《西遊記》中天蓬元帥豬八戒的招牌武器「九齒釘鈀」，照片一上網立刻引爆熱議。

照片中可見員警穿著制服、神情認真，手上卻握著宛如大型耙子的特殊器具，不少網友笑翻留言：「這根本是天蓬元帥下凡支援大甲媽」、「以為是大型抓癢神器」，還有人一本正經發問：「所以這到底是幹嘛的？」掀起一波網路猜謎潮。

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答案如今正式揭曉，原來這項爆紅裝備，是大甲警分局為了因應大甲媽祖遶境期間大量燃放鞭炮，特別添購原是用來趴掃樹葉或落葉的實用工具，因地制宜改名為所謂的「掃炮器」。

警方說，媽祖遶境尤其鑾轎即將抵達現場時，信眾常會大量施放鞭炮迎駕，藉此表達敬意與虔誠，不過若鞭炮直接堆放在車輛旁、人群密集處，甚至堆成小山狀，一旦引燃，極可能造成民眾燒燙傷或財物損失，因此員警便利用這支「掃炮器」，快速將危險位置鞭炮往安全區域拖移、撥開。

像是把靠近汽機車旁的炮堆掃離，或將大量堆疊鞭炮分散，避免瞬間爆炸造成嚴重意外，雖然外型意外喜感十足，還被網友封為「遶境版九齒釘鈀」，但背後其實是警方守護安全的細膩用心，網友得知真相後也紛紛留言大讚：「原來這麼實用！」、「真的很貼心」、「笑完才發現其實超專業」。

「掃炮器」遠看像放大版「不求人」，更神似「九齒釘鈀」，網路引爆熱議。（民眾提供）

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