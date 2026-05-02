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    首頁 > 生活

    取消機車兩段式左轉降風險？ 台大實證研究：特定情境下更安全

    2026/05/02 08:53 記者林曉雲／台北報導
    台大特聘教授張宏浩研究團隊最新實證發現，在特定情境下，取消機車兩段式左轉，反而可能讓交通更安全。（記者林曉雲翻攝）

    台大特聘教授張宏浩研究團隊最新實證發現，在特定情境下，取消機車兩段式左轉，反而可能讓交通更安全。（記者林曉雲翻攝）

    民眾每天騎機車通勤，是否也曾在路口猶豫「要不要兩段式左轉」？這項看似理所當然的交通規定，正被重新檢視。國立台灣大學農業經濟學系特聘教授張宏浩研究團隊最新實證發現，在特定情境下，取消機車兩段式左轉，反而可能讓交通更安全。

    這項研究刊登於國際期刊「Transportation Research Part A」，不同於過去多以模擬推估，研究團隊採用台灣大型公務資料，透過嚴謹計量方法分析，更貼近真實世界情境。研究也反映，交通政策並非「一體適用」，不同路口設計與車流條件，可能需要不同的管理方式。

    交通安全長期影響民眾生活與公共健康，尤其在機車高度普及的台灣，每一次制度設計都牽動事故風險與醫療成本。張宏浩研究團隊以台南市部分行政區取消兩段式左轉作為「準自然實驗」，分析政策前後交通事故的變化。

    張宏浩說明，研究結果顯示，取消兩段式左轉後，整體交通事故件數下降約21%，受傷人數減少約19%，事故涉及車輛數也呈下降趨勢，其中又以機車事故減少最為明顯。進一步估算，相關醫療支出約降低4.7%，顯示交通制度不僅影響行車安全，也與醫療資源使用密切相關。

    近年來，兩段式左轉是否全面適用，引發社會討論。這項研究成果已被部分地方選舉候選人納入交通政策主張，引起關注，透過數據與實證分析，有助於讓公共討論回到理性基礎。

    對一般民眾而言，交通制度的改變不只是規則調整，更關係到每天的通勤安全。研究也提醒，面對機車使用普及的台灣，持續透過資料分析與制度檢討，才能找到兼顧效率與安全的交通解方，讓每一段回家的路更安心。

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