連假好去處！ 「LiMA原藝生活節」體驗城市山林風味

連假好去處，原民會舉辦「LiMA原藝生活節」，邀民眾體驗城市裡的山林風味。（圖由原民會提供）

勞動節加周休共三天連假，在城市裡也能感受山林文化！原住民族委員會主辦的「2026 LiMA原藝生活節」，今明兩天續在台北市心中山線形公園熱鬧辦理，結合文創工藝、音樂展演與原民美食，例如以馬告入味的咖啡、香腸等人氣商品，打造一場充滿文化與生活氣息的城市慶典，民眾可前往體驗。

原民會表示，今年活動以泰雅族為主題，從入口意象、舞台表演到市集與手作體驗，全面融入「藝」的概念，規劃「藝象空間」、「藝術展演」、「手藝體驗」與「藝遊市集」等內容，讓民眾能用看、聽、吃、做的方式，感受原住民族文化的多元魅力。

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原民會副主委陳義信在昨日開幕式時表示，原民會未來將持續在人潮眾多的場域舉辦類似活動，結合產業與文化資源，讓更多人認識原住民族文化，也帶動特色商品的推廣與發展。

現場市集分為「文創工藝」、「農特美食」與「原釀風味」三大專區，集結泰雅族、阿美族、太魯閣族、布農族等族群特色商品。其中美食區最吸睛，以馬告入味的咖啡、香腸等人氣商品成為亮點，帶領民眾品嚐被稱為「山林黑珍珠」的獨特風味。多數攤位也強調天然素材與手工製作，展現與自然共生的生活智慧。

此外，活動期間還推出消費滿額贈送「台北捷運Go App會員點數」的好康活動，提升參與互動。原民會邀請民眾把握連假走訪市集，在音樂、美食與文化中，感受原住民族的生活風格與文化溫度。更多活動資訊可至原民會「看見・太陽」臉書粉絲專頁查詢。

連假好去處，原民會舉辦「LiMA原藝生活節」，邀民眾體驗城市裡的山林風味。（圖由原民會提供）

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