嘉義大林表揚模範母親 27位「女神」蓋婭莊園受獎

嘉義縣大林鎮愛在 Darling 每一天模範母親表揚。（大林鎮公所提供）

嘉義縣大林鎮公所為向辛勤守護家庭的「女神」們致敬，昨（1）日傍晚在氣氛典雅的「蓋婭莊園」舉辦「愛在 Darling 每一天」模範母親表揚。大林鎮長許有疆一一表揚各里推薦的27位模範母親，讓媽媽們在充滿異國風情莊園中，與家人提前共度優雅且充滿尊榮感的母親節。

許有疆表示，選在「蓋婭莊園」舉辦典禮別具意義，因「蓋婭」在神話中正是孕育萬物的大地之母，象徵著現場27位模範母親如同大地般，以堅韌的「女力」撐起27個幸福家庭。

請繼續往下閱讀...

許有疆說，媽媽們總是在廚房忙碌，滋養孩子的成長，今天就請媽媽們放下鍋鏟，當一回被寵愛的女神。公所特別安排總鋪師運用大林在地特產烹飪豐盛饗宴，讓媽媽們在美景中品嚐家鄉味，感受「愛在大林」的幸福溫度。

今年代表大林鎮接受縣府表揚的是73歲的謝麗美，謝女士過去與丈夫經營大林唯一汽車教練場，並在歇業後無償提供場地供鄉親練習，其「利他精神」深獲鄰里敬重。 謝女士不僅是鄉里的熱心大姊，更是成功的母親，長子為高雄岡山軍醫院院長，醫德過人且常投身偏鄉義診。

最年長的模範母親是94歲的江簡綉心，年輕時務農，以純樸踏實的價值觀教養子女，如今兒孫滿堂，共享天倫。

90歲的賴秀花21歲嫁入20多人的大家庭，除拉拔5個孩子長大，更無怨無悔守護患有唐氏症的小姑多年。如今賴女士已是四代同堂，家族成員高達 56 人，她刻苦耐勞、克盡己任的生命實踐，成為家族最寶貴的資產。

嘉義縣大林鎮模範母親謝麗美將代表接受縣政府表揚。（大林鎮提供）

嘉義縣大林鎮最年長的模範母親94歲的江簡綉心。（大林鎮公所提供）

嘉義縣大林鎮模範母親賴秀花拉拔5個孩子長大，更無怨無悔守護患有唐氏症的小姑。（大林鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法