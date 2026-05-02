高雄岡山低窪區防洪再強化 4000萬改善抽水站與滯洪池

五甲尾滯洪池抽水機安裝。（市府提供）

高市岡山區潭底3里一帶因地勢低窪，每逢豪大雨社區內水排洪不易，水利局投入4000萬元，升級潭底小抽水站及五甲尾滯洪池，已於汛期前完成更新，並提前投入運作，強化地方整體抽排功能，提升岡山地區防洪量能。

岡山區潭底里、嘉興里及為隨里一帶因社區地勢低窪，每逢豪大雨，土庫排水水位容易快速上升，社區內水排洪不易，必須仰賴潭底小抽水站、五甲尾抽水站，以及五甲尾滯洪池60萬噸滯洪量聯合運作。

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水利局投入4000萬元，辦理潭底小抽水站及五甲尾滯洪池升級工程，加大滯洪池入流抽水量，搭配滯洪設施，提升整體運作效能，陸續於汛期前完成更新，並提前投入運作，發揮防洪功能，有效分擔強降雨時五甲尾排水洪峰量，增加排水速度降低水位，減少低窪地區積淹水風險。

工程也將潭底小抽水站撈污設備更新為更有效率的迴轉式撈污機，屋頂機組散熱設備也升級為防風型冷卻系統，有效提升抽水機運轉穩定性，同時將五甲尾滯洪池2台3CMS抽水機汰換為新機組，提升滯洪入流抽排能力，進一步提升岡山區潭底里、嘉興里及為隨里一帶整體防洪能力，降低豪雨期間積淹水風險。

潭底小抽水站完工。（市府提供）

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