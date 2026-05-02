北科大攜手明緯推永續科技展 「智慧醫療照護能量站」奪金獎

學生團隊於展場向明緯集團創辦人林國棟等介紹作品概念與實際送電展示。（北科大提供）

國立台北科技大學與明緯集團共同推動「2026 SDG永續巡迴展《Power Up！明緯智能永續科技展》」，自去年啟動歷時8個月，吸引超過120位師生跨校跨域組隊參與，以電源模組為基礎進行系統整合設計，國立台灣科技大學「智慧醫療照護能量站」奪得金獎，逢甲大學「全域智能環境應對系統」獲銀獎，台北科技大學「智慧農業自動化灌溉與監測系統」獲銅獎，主題涵蓋智慧醫療、環境應用與農業科技，顯示學生已從單一技術開發，邁向整合應用與實際場域解決方案，13組創新成果將展出近一個月。

北科大校長任貽均表示，此次展覽結合電資、能源與自動化領域，並導入企業資源，是北科大實作教育與AI發展方向的重要體現；不少作品融合人工智慧技術，展現學生跨域整合與創新能力。明緯創辦人林國棟則指出，期盼透過活動串聯學術、產業與公益，深化社會對永續議題的關注，並以「電源驅動善的力量」回應聯合國永續發展目標（SDGs）的目標。

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展覽並同步舉辦「未來電力講堂」，邀請產官學界專家，針對微電網、虛擬電廠與直流配電等議題進行交流，展示國際前瞻技術。北科大表示，活動展現產學合作與跨域整合成果，期盼透過展覽與競賽，培育具備永續思維與實作能力的科技人才，展覽即日起至5月28日於北科大校史館展出，展現青年以科技創新推動永續未來的成果。

北科大和明緯集團共同推動「2026 SDG明緯智能永續科技展」。（北科大提供）

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