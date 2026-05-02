台灣展現國際級實力 ，台大教授張耀文勇奪EDA論文發表全球榜首。（資料照）

台灣在半導體關鍵技術領域再傳佳績。近期一份彙整全球電子設計自動化（EDA）領域學術成果的統計網站顯示，國立台灣大學特聘教授張耀文在國際頂級會議與期刊發表論文數量名列前茅，並位居榜首，再次凸顯台灣在晶片設計相關研究的深厚實力。

該統計以DBLP（電腦科學論文資料庫）與Semantic Scholar（語意學術搜尋引擎）為資料來源，盤點DAC（設計自動化會議）、ICCAD（國際電腦輔助設計會議）、TCAD（電腦輔助設計期刊）與TODAES（電子設計自動化期刊）等EDA領域重要會議與期刊的論文成果。結果顯示，全球僅百餘位研究者累積發表50篇以上相關論文，顯示該領域門檻高、競爭激烈，被視為觀察研究活躍度的重要參考。

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EDA（電子設計自動化）是半導體產業不可或缺的核心技術，負責將複雜電路設計轉化為可製造的晶片，是晶片開發流程中的關鍵環節，亦即EDA技術直接影響晶片設計效率與良率，與台積電等晶圓代工龍頭的製程能力相輔相成。隨著先進製程邁入奈米甚至更微縮世代，晶片設計複雜度大幅提升，EDA工具的重要性也持續攀升，成為支撐全球半導體競爭力的重要基礎。

張耀文長期深耕EDA研究，在國際舞台累積豐富成果，EDA名人堂排名依據，4個頂尖會議和期刊達281篇，而其國際會議和期刊論文、專利和專書約400餘件，國內論文近200篇，研究涵蓋晶片設計自動化、演算法與系統應用，展現穩定且高產的研究能量。

台灣學者能在高度競爭的EDA領域中維持高產與國際能見度，被視為半導體產業長期發展的重要支柱。從學術研究到產業應用所形成的人才與技術鏈結，也是台灣在全球晶片供應鏈中持續保持關鍵地位的重要原因。

張耀文鼓勵想要投入半導體的年輕人 ，要熟悉數學、演算法和最佳化等EDA基礎知識，也要學會辨別「重要且緊急的事」，工作保持誠信、好奇心、彈性及積極的心態，設定目標，並制定執行計畫。

台灣展現國際級實力 ，台大教授張耀文勇奪EDA論文發表全球榜首。（記者林曉雲翻攝）

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