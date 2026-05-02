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    首頁 > 生活

    農友注意！台東大目釋迦開花期 小黃薊馬高峰來襲

    2026/05/02 07:53 記者黃明堂／台東報導
    小黃薊馬危害造成主脈及葉緣出現褐色不規則斑塊。（記者黃明堂翻攝）

    小黃薊馬危害造成主脈及葉緣出現褐色不規則斑塊。（記者黃明堂翻攝）

    近期氣溫逐漸回暖乾燥少雨，台東地區大目釋迦已陸續進入開花期及授粉期，此時為小黃薊馬好發時期，農業部台東區農業改良場請農友加強巡視果園，注意嫩梢被害情況，適時採行防治措施，以降低害蟲密度。

    農改場指出，小黃薊馬體型小、活動力強，可以跳躍方式行短距離移動，或藉風及氣流進行長距離遷移。雌成蟲以產卵管將卵產於釋迦幼嫩組織，孵化後之幼蟲即以此幼嫩組織為食，進入蛹期時會掉落至土表化蛹。小黃薊馬的成蟲及幼蟲主要為害釋迦新梢、花器及幼果等幼嫩組織，造成被害嫩芽捲曲、畸形且局部黑褐化；至開花結果期，移至花器及幼果危害，造成花器發育不良，果實表面出現不規則褐色斑塊疤痕，影響果實外觀。

    台東農改場田間調查及近5年監測結果，4-5月正值小黃薊馬發生的高峰期，為避免薊馬類為害，影響果實外觀，請農友注意於萌芽期或授粉前進行防治。改善果園通風：適度修剪樹體，有助於藥劑均勻噴布，同時減少小黃薊馬棲息環境。懸掛黃色或藍色黏紙誘殺成蟲，減少薊馬密度，同時監測薊馬發生情形，作為提供防治時機參考。

    小黃薊馬化蛹時會掉落至樹冠下之落葉堆或土表，防治時可適度於土表噴灑殺蟲劑，以確保效果。

    於釋迦萌芽期，若發現每5嫩梢（長有4枚幼葉約5~7公分）有一幼葉葉脈或葉柄褐化時，應立即防治。

    藥液以噴霧器作全園噴施，並注意避免於天氣炎熱時噴藥，以免造成高溫藥害。建議使用兼具系統性與多重防治效果的藥劑。

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