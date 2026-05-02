新竹縣推街頭巡診 走進街友熟悉場域提供健檢

竹北大安醫院院長謝煒銘親自率隊到街頭替街友們健檢。（取自竹縣府官網）

換個方式關懷街友，新竹縣府社會處結合竹北大安醫院推動街頭巡診！他們選擇在街友熟悉、安心的場域，由大安醫院院長謝煒銘率隊替他們做健檢、篩檢疾病，把醫療、公衛、以及社福措施整合在一起，佈建另類有助街友回歸主流社會、離開街頭的新通道。

縣府社會處長陳欣怡說，許多街友對制度、服務存有距離感，安排他們在熟悉的環境中接受醫療服務，有助提升他們對社工輔導與相關資源的信任感，為未來持續合作與服務介入創造契機。

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由於這個服務去年就有辦過，因此巡診團隊對曾接受過服務的街友，依既有紀錄追蹤其健康變化，再提供更具整合性與連續性的診療建議。對新出現的街友，則是詳細詢問其過往病史、生活狀況以及身體有無不適等，逐步建立起他們的基礎病歷資料，提供未來後續追蹤和服務參考。

所以巡診除有量血壓和血糖、醫師問診、健康諮詢以及抽血檢驗等基礎服務，也從現場互動幫助他們認識自身健康狀況。而透過巡診，他們發現多數街友都有血壓、血糖偏高情形，存有慢性病風險。

社工後續依據健檢報告，引導街友們思考健康生活的可能性，像是減少吸菸、調整飲食習慣等，期望從最基本的自我照顧出發，慢慢協助建立起規律生活，再結合其他策略，慢慢輔導他們遠離街頭、早日回歸主流社會生活。

到今年底之前，後續還會持續在新湖社福中心、竹東戲曲公園、以及竹北收容中心舉辦前述服務，並計畫導入X光巡迴設備，讓這個街頭巡檢更全面且完善。

新竹縣府結合竹北大安醫院推動街頭巡診，讓街友能在熟悉、安心的場域做健檢、篩檢疾病。（取自竹縣府官網）

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