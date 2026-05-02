首座火箭沉浸式體驗館嘉義亮相 打造文化科技新體驗

火箭沉浸式體驗館《全島火箭人：誰能登月？》在嘉義文創園區登場。（嘉義市政府提供）

全台首座火箭沉浸式體驗館《全島火箭人：誰能登月？》昨在嘉義文化創意產業園區開幕，由國家太空中心提供專業技術指導，突破傳統靜態展示模式，導入沉浸式互動與競技任務，展現將科技體驗納入文化元素的創新模式，讓藝術與科技在城市中交織，開啟更多元的感官體驗。

嘉義市副市長林瑞彥與國家太空中心（TASA）主任吳宗信等一同宣告融合航太科學與數位互動的沉浸式場館啟用，為城市注入嶄新的文化科技能量。

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林瑞彥說，《全島火箭人：誰能登月？》將科學教育從展場延伸至沉浸式體驗空間，透過競技遊戲設計引導，讓民眾在參與中理解火箭發射原理與航太知識，實踐科普教育生活化、趣味化的目標。

市府文化局表示，坐落於嘉義文創園區B棟的《全島火箭人：誰能登月？》跨域合作，展現文化與科技的整合實力，更是城市推動科學教育的重要實踐，讓學習從課堂走入生活，培養未來世代的創新能力。

市府文化局表示，園區響應市政府藝術節活動，串聯嘉義多處文化地標，吸引玩家走入城市空間，提升文化參與的趣味性與擴散力；「弗金森市集」於連假期間登場，結合生活選物與創意餐食，讓民眾在參與科技體驗時，能享受兼具文化質感與生活風格的城市氛圍。

嘉義市副市長林瑞彥與國家太空中心（TASA）主任吳宗信等參與展覽開幕。（嘉義市政府提供）

融合航太科學與數位互動的沉浸式場館。（嘉義市政府提供）

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