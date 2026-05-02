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    首頁 > 生活

    小琉球亂象！獨木舟誤闖航道 險遭交通船巨浪吞噬

    2026/05/02 06:57 記者蔡宗憲／屏東報導
    獨木舟誤闖航道，險遭交通船巨浪吞噬。（民眾提供）

    獨木舟誤闖航道，險遭交通船巨浪吞噬。（民眾提供）

    屏東小琉球海域近日險象環生！正值旅遊旺季，白沙漁港外海卻出現驚險畫面，幾名遊客划著獨木舟疑似誤闖交通船航道，與大型交通船僅差幾公尺距離。船長發現後緊急長按喇叭示警，隨後後方另一艘交通船進港激起的大浪，更差點將獨木舟滅頂，過程全被民眾拍下，引發安全疑慮。

    根據目擊民眾表示，當時往返小琉球與東港的交通船正準備駛入小琉球白沙漁港，海面上卻突然出現3名遊客划著獨木舟，緩慢地在航道中央橫越。由於交通船噸位大、視線死角多，加上航行慣性大，一旦發生碰撞後果不堪設想。船長見狀嚇出一身冷汗，立即發出長鳴笛警告，並同步透過無線電通報附近船隻注意避讓。

    「真的太亂來了！」當事航運業者無奈表示，當時除了自家交通船，另一艘入港船隻掀起的白色巨浪，瞬間將獨木舟推得搖搖欲墜，三名遊客幾乎消失在浪花中。若非船長反應及時減速並警示，極可能發生翻船甚至人員傷亡。地方人士感嘆，小琉球水上活動興盛，但部分遊客或業者對航道規範觀念薄弱，類似爭道狀況早已不是第一次發生。

    對此，大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）琉球管理站獲報後已介入調查。並強調，針對此類危害航行安全之行為，將依照《發展觀光條例》第60條嚴格執法。若是不具營利性質的遊客，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；若是帶隊業者具營利性質，處罰更重，將處5萬元以上20萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

    獨木舟是小琉球受歡迎的活動。示意圖，與新聞事件無關。（民眾提供）

    獨木舟是小琉球受歡迎的活動。示意圖，與新聞事件無關。（民眾提供）

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