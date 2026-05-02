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    首頁 > 生活

    民怨只抓岸邊釣客不查船舶違法捕撈 高雄港警說話了

    2026/05/02 06:54 記者洪定宏／高雄報導
    船舶疑似違法捕撈，警方調查中。（讀者提供）

    船舶疑似違法捕撈，警方調查中。（讀者提供）

    有民眾於4月下旬在社群平台以「呼叫港警你跑到哪裡去了」為題，上傳疑似漁船在高雄港商港區違法捕撈影片，吸引近百則留言，抱怨警方「放網的不抓，抓釣魚很厲害」。高雄港務警察總隊表示，沒有接獲報案，正積極調閱監視器，釐清經過及船舶當事人資料。

    據了解，警方今年在高雄港取締違規垂釣共342件，但僅於2月在高雄展覽館後方遊艇碼頭水域，查獲1起民眾駕駛舢舨違法垂釣案件，這起案件是民眾錄影上傳網路，因為有清楚的船舶編號，所以警方很容易找到違法者。

    不過，網友留言調侃問「有港警這東西嗎」，其他人回說「有，只要你在禁釣區釣魚，可能就會遇見他來開罰單」。

    因此，網友議論「港警只會抓在岸邊休閒釣魚的人」、「這個老面孔了，每天都看得到，就是每次都沒有港警抓得到」，更有人怒控「以前我有拍到超清晰的，檢舉沒用，說要抓現行，抓現行又晚半小時」。

    據了解，因為漁船或舢舨等各式船舶在商港區違法捕撈，嚴重影響航道安全，所以警方擬與高雄港務分公司協調，建議提撥經費大幅增設高解析度且可遠端操控的監視器，以利第一時間掌握違法行為及船舶編號，查處違法者。

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