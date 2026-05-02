今高溫上看33度 明晚起鋒面通過、東北季風增強

氣象署指出，今天（2日）環境逐漸轉為偏東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，今日白天溫度進一步回升，西半部高溫約30至33度，東半部26至28度，逐漸感受悶熱，中午前後紫外線偏強，應注意防曬並適時補充水分。（資料照）

中央氣象署指出，今天（2日）環境逐漸轉為偏東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，只有在花、東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨，中午過後在山區請留意天氣變化。

今日氣溫方面，清晨北部、宜蘭及花蓮低溫約20至21度，中南部及台東22至23度，而白天溫度進一步回升，西半部高溫約30至33度，東半部26至28度，逐漸感受悶熱，中午前後紫外線偏強，應注意防曬並適時補充水分。

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氣象署提醒，回暖期間易有霧出現；今、明金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。另外因鋒面前緣西南風偏強，明日台東地區有焚風發生的機率，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日白天各地大多為多雲到晴，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區及大台北、宜蘭地區有局部短暫雷陣雨；溫度感受較為悶熱，局部地區溫度偏高。

週日晚起至下週一鋒面通過及東北季風增強，中部以北、宜蘭及花蓮天氣轉涼；中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，南部、花蓮及台東地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨；鋒面通過及降雨時間仍有不確定性，請留意最新的天氣預報資訊。

下週二東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，由於降雨範圍仍相對較大，北部、宜蘭及花蓮天氣仍稍涼；西半部地區有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨。

下週三起氣溫回升；下週三、四東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下週五花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週六鋒面位於台灣附近，水氣偏多，各地天氣不穩定，鋒面位置及其伴隨的雲雨發展狀況有不確定性，請注意氣象署所發布的最新天氣資訊；下下週日至下下週一東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 33 24 ~ 33 26 ~ 34 22 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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