05/02 各報重點新聞一覽

華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝昨批評國民黨主席鄭麗文「不切實際且荒謬」，並質疑鄭助長北京分化與脅迫台灣的企圖。（資料照）

自由時報

葉望輝斥鄭麗文：助長中共分化台灣 鄭想見川普 美網友：應拒簽證

國民黨主席鄭麗文接受彭博新聞（Bloomberg TV）訪問，表達期望六月訪美並與川普總統見面，並推銷所謂反台獨等敘事。對此，華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝昨批評鄭是「不切實際、欠妥考量且荒謬」，並質疑鄭麗文助長北京分化與脅迫台灣的企圖，對美國的利益毫無益處。美國等地網友則轟鄭麗文是「中共代理人」、「美國應該拒絕給她簽證」。

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520就職總統2週年 端新政策 解決少子化 賴將宣布照顧延伸到18歲

賴清德總統上任即將滿兩週年，預計將在五二〇時，親自宣布推動新的少子化對策，從「〇到六歲國家一起養」，擴大延伸到十八歲青少年照顧，政策將兼顧性別平權與職場友善，加碼推動男性育嬰假、臨時照顧假等，政府也評估透過補助，減輕企業負擔。

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勾結私菸集團 造假案、假績效 海巡少校洩密、詐獎金 判刑9年4月

海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽，被控長期勾結私菸集團，不僅收賄洩露查緝機密給對方，還以製造假案件、假績效方式，詐領檢舉及查緝獎金約三三二萬元。彰化地院依貪污等多項罪名將林員判刑七年二月、褫奪公權四年，另有得易科罰金或得易服社會勞動的部分，判處二年二月徒刑，合計判刑九年四月。

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聯合報

勞動節上街頭 勞工要求退休金改革

昨天是五一勞動節，北、高勞工串聯上街大遊行，逾七千名勞工要求政府啟動退休金改革，提出逐年增高勞退新制雇主提繳率到百分之十二、取消勞退舊制基數、新制資遣費上限、打開勞保天花板等八大訴求。遊行總領隊、全產總理事長戴國榮喊話已經收集意見多年的勞動部，這次起碼要建立勞資政三方對話機制，進入實質討論。

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居高不下 國人去年平均就醫16.3次

衛福部二○二三年七月調升醫療院所部分負擔，盼能落實分級醫療、避免重複就醫，但新制推動已兩年多，根據最新統計，去年國人平均就醫次數仍破十六次，為十六點三次，創近十年來次高，雖低於前年，但仍處高點。健保署分析，就醫平均次數居高不下，與高齡人口有關，已著手擬定策略盼降低次數。

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中國時報

徐錫祥任檢察總長 在野將全票封殺

現任檢察總長邢泰釗任期將於5月7日屆滿，賴清德總統3月13日宣布提名現任最高檢察署主任檢察官、法務部前政務次長徐錫祥接任，並送交立法院審查。不過，藍白兩黨團並不滿意，質疑徐過去曾任國安局副局長，與政治過於接近，兩黨雖表示要等黨團大會討論後再決議，但據悉，多數藍白委都認為徐錫祥並不適任，會對人事案投下反對票。

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五一勞工大遊行 要求勞退提撥率提高

退休保障不足議題持續引發關注，多個工會與勞團組成的「五一行動聯盟」1日勞動節於台北、高雄兩地串聯勞工，吸引逾6000人走上街頭，訴求聚焦退休制度改革，並提出多項主張，盼改善現行制度不足。立法院3黨團均派員出席聲援，表達對勞工權益的重視。對此，勞動部回應，將持續蒐集各界意見，凝聚社會共識，並審慎評估相關政策調整方向，以回應勞團訴求。

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賴清德總統上任即將滿兩週年，將在520親自宣布推動新的少子化對策。圖為學童下課玩遊戲的場景。（資料照）

海巡署少校偵查員林郁欽被控長期勾結私菸集團，收賄洩露查緝機密，還製造假案件、假績效方式詐領獎金。（資料照）

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