星際大戰光劍屏東開打！「街頭天文」觀測月球親子嗨翻

屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文活動，全場手持光劍，宛如星際盛會。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府、屏東縣天文協會今晚（1日）在屏東演武場前舉辦「星際漫步 月球觀測」街頭天文活動，呼應5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）」，現場融合科幻文化與真實觀測體驗，打造橫跨現實與想像的星際盛會，屏東縣長周春米也披上披風、手持光劍與民眾互動，現場宛如星際場景重現，大小朋友熱情參與，在笑聲中歡度滿月之夜。

不少首次體驗天文觀測的民眾透過望遠鏡清晰看見月球時，紛紛驚呼，「原來月亮這麼近」、「第一次看到這麼清楚的月球表面」，直呼震撼又感動。有家長說，平時難得有機會帶孩子接觸天文知識，這樣結合趣味與教育的活動，不僅讓孩子開心，也讓大人重新找回仰望星空的純粹感動。

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周春米說，每年5月4日是全球星戰迷的重要節日，源自經典台詞「May the Force be with you」，活動選在星戰日前夕舉辦，搭配滿月天象與屏東低光害優勢，將天文觀測帶入城市場域，讓民眾在熟悉的生活空間中，重新發現星空之美。

周春米指出，星空旅遊已成為觀光新趨勢，屏東擁有視野遼闊、低光害、無霾害等得天獨厚條件，縣府長期投入天文資源，不僅推動觀星導覽人才培訓，也積極盤點全縣觀星環境，整理出10大最佳觀星場域，適合觀賞夏季銀河與四季星空，未來將持續串聯景點，打造具特色的星空旅遊品牌。

屏東縣天文協會架設多組高倍率天文望遠鏡，屏東星空大使施世治專業導覽，深入解析當晚滿月特色與月球地形，帶領民眾認識天文，穿插星空神話故事與互動有獎徵答。

屏東星空大使施世治說，今晚觀測重點是滿月與木星，結合國際星戰日元素，號召南部光劍愛好者齊聚屏東，創造別具一格的天文體驗。縣府近年來從導覽人才培訓、暗空場域開發，到大型與小型天文活動的推動，逐步讓天文走入日常生活，「街頭天文」更是將觀星帶到民眾身邊，讓天文不再遙遠。

現場架設多組高倍率天文望遠鏡供民眾觀測。（屏東縣政府提供）

光劍愛好者齊聚屏東，創造別具一格的天文體驗。（屏東縣政府提供）

「星際漫步 月球觀測」街頭天文活動今晚在屏東演武場舉行，呼應5月4日「國際星戰日」，現場打造橫跨現實與想像的星際盛會。（屏東縣政府提供）

民眾透過高倍率天文望遠鏡進行天文觀測。（屏東縣政府提供）

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