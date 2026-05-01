金門「匠心童陶」創作展開幕 小小解說員為大人「上課」

「匠心童陶」陶藝創作展由同學解說作品，賢庵國小家長會長戴紹恩（左一起）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣文化局長陳榮昌、縣府教育處長黃雅芬、金門縣陶藝學會理事長王明宗等大人都彎腰傾身「聽講」。（記者吳正庭攝）

金門縣陶藝學會策劃「匠心童陶」陶藝創作展今天起在縣文化局展出到5月20日，不僅呈現賢庵國小28年深厚的教學底蘊，同學更擔任自己作品的解說員，副縣長李文良到場參觀，也被同學大讚，「你好棒」、「有品味」。

「匠心童陶」是以賢庵國小同學為班底，有廣達文教基金會的「宋潮好好玩」藝術展覽系列，透過同學的童心巧手，仿製龍泉青瓷鳳耳瓶及青玉龜游荷葉洗等經典作品，雖然好像故宮文物「童趣版」，但能沉浸藝術洗禮也獲益匪淺。

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展覽還強化「家鄉文化資產」，同學將金門獨特的南洋風洋樓建築立面轉化為陶版浮雕，烘托中西合璧的建築美學；還有引人注目的「迷你版陶瓷三合院」，也是同學合作模擬金門傳統「一落二櫸頭」的建築格局創作而成。

賢庵國小校長黃芸芸說，「匠心童陶」希望培養孩子追求完美，勇於創作，就像「匠心」堅持品質，期盼孩子專注創作，對自己負責任，所以現場安排「小小解說員」，由同學解說自己的作品。黃芸芸並向出席來賓喊話：「細細聆聽孩子們是怎麼創作這個作品」、「給孩子多一點鼓勵」。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府教育處長黃雅芬、縣文化局長陳榮昌、金門縣陶藝學會理事長王明宗、賢庵國小家長會長戴紹恩等人，幾乎在每個創作攤位都彎腰聆聽同學的解說，副縣長李文良在一個唱作俱佳的小團隊一問一答之間，被隊員比出拇指大讚「你好棒」、「有品味」，令在場笑開懷。

黃芸芸說，除了大型主題創作，展覽也涵蓋豐富的生活陶作品如「茶壺系列」、「魚之律動」、「生活拾遺」，同學從日常平凡事物出發，將賢庵國小自1998年前校長謝華東推動陶藝傳承的基礎，透過捏陶展現「處處是驚喜」的觀察力。

賢庵國小同學對展出的陶藝作品互相切磋討論。（記者吳正庭攝）

同學將金門獨特的南洋風洋樓建築立面轉化為陶版浮雕。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良（右一）在一個唱作俱佳的小團隊一問一答之間，被隊員比出拇指大讚「你好棒」、「有品味」，令在場笑開懷。（記者吳正庭攝）

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