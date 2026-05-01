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    首頁 > 生活

    史上第一次「老師過勞動節」 他嘆教師也有4大勞動：壓力很重

    2026/05/01 22:54 記者蘇孟娟／台中報導
    教師過勞動節，蔡淇華曝教師也有4大勞動。（擷取自蔡淇華臉書）

    教師過勞動節，蔡淇華曝教師也有4大勞動。（擷取自蔡淇華臉書）

    今年勞動節首度變國定假日全國放假，也出現「老師第一次過勞動節」，讓不少教師心有戚戚焉，惠文高中教師、知名作家蔡淇華點出現代老師有體力勞動、情緒勞動、認知勞動及責任勞動等4大勞動，壓力非常重，他要祝第一次過勞動節的教師「勞動節快樂」。

    今年勞動節全國放假，蔡淇華說，今天也是他擔任教職以來，第一次過勞動節，感嘆老師其實也有4大勞動，包括長時間站立上課、走動巡堂、活動帶隊、戶外教學等「體力勞動」；另有現今現場老師負荷最大、也讓很多教師離開職場的「情緒勞動」，面對學生、家長要保持耐心與專業、穩定，最可怕的是投訴跟黑函，讓教師情緒波動得不堪負荷。

    此外，另有「認知勞動」，老師備課、設計教材，知識迭代得太快，「每天學不完」；還有「道德／責任勞動」，老師承擔「影響一個人一生」的壓力，被放在社會價值觀的天秤上，常常一句話就動見觀瞻。

    蔡淇華說，這種壓力非常重，老師不是只有教書，而是在長時間勞動，他要祝台灣第一次過勞動節的老師，「勞動節快樂」。

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