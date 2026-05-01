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    首頁 > 生活

    運河夜未眠！3.5萬人擠爆台南運河 戶外音樂祭引爆狂潮

    2026/05/01 22:43 記者洪瑞琴／台南報導
    台南運河百年音樂祭首日湧入3.5萬人盛況。（台南市府提供）

    台南運河百年音樂祭首日湧入3.5萬人盛況。（台南市府提供）

    為期兩天的「台南運河百年系列－戶外音樂祭」今（1）日晚間在台南運河環河街熱鬧登場，首日即吸引約3.5萬人湧入，現場氣氛沸騰、宛如大型露天派對。

    演出卡司星光熠熠，由人氣男團Saturnday揭開序幕，接續有日籍創作歌手山元聰、啦啦隊女神禾羽、「原子少年2」冠軍團F.F.O、新加坡創作歌手邱鋒澤輪番登台，最後由超人氣樂團「理想混蛋」壓軸演出，將現場氣氛推向最高潮。

    夜幕低垂、運河水面波光粼粼，民眾席地而坐或隨節奏擺動，沉浸在音樂與微風交織的氛圍中。當理想混蛋演唱〈不是因為天氣晴朗才愛你〉時，全場更瞬間化身大型KTV，數萬人齊聲合唱，畫面壯觀，也為首日活動寫下最動人的註腳。

    台南市長黃偉哲晚間也親自到場與民眾互動。他表示，此次運河百年系列活動結合音樂、光影展演、光雕藝術、市集與展覽，成功吸引外縣市遊客與在地民眾共襄盛舉，也展現台南深厚的文化底蘊與城市魅力，邀請大家把握連假繼續參與。

    除了舞台演出，運河遊船也特別配合停留，讓船上遊客能近距離欣賞表演，形成水陸共賞的獨特景致，增添活動浪漫氛圍。

    明（2）日將迎來另一波高潮，由玖壹壹領軍，攜手李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年接力開唱，並由徐凱希與籃籃擔任主持，預料將再掀人潮高峰。

    「台南運河百年系列－戶外音樂祭」今晚在環河街登場，市長黃偉哲（右）出席與現場民眾進行有獎徵答互動。（台南市府提供）

    「台南運河百年系列－戶外音樂祭」今晚在環河街登場，市長黃偉哲（右）出席與現場民眾進行有獎徵答互動。（台南市府提供）

    星光卡司輪番開唱，掀起戶外派對熱潮。（台南市府提供）

    星光卡司輪番開唱，掀起戶外派對熱潮。（台南市府提供）

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