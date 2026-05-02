為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今年以來最大！昨晚宜蘭外海6.1地震 未來3天注意規模5到5.5餘震

    2026/05/02 06:03 記者吳柏軒／台北報導
    5月1日晚間8點39分在宜蘭外海發生芮氏規模6.1的地震。（中央氣象署提供）

    5月1日晚間8點39分在宜蘭外海發生芮氏規模6.1的地震。（中央氣象署提供）

    首次上稿 5-1 22:11
    更新時間 5-2 06:03

    1日晚間8點39分，宜蘭外海發生芮氏規模6.1的地震，震央離宜蘭縣政府東北東方38.7公里（新北市貢寮外海11.4公里），深度在98.3公里，全台有感，宜蘭縣南澳、新竹縣關西、南投縣合歡山、花蓮縣鹽寮等4處都達最大震度4級。氣象署地震測報中心提醒，未來3天可能會有規模5到5.5的餘震。

    中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，該地震發生在台灣東部海域，屬於隱沒帶地震，北部地區幾乎大部分測站都測到3級震度，而4級以上震度的測站，如關西測到2秒、合歡山1秒等；這起地震也發布2次國家級警報，第1次範圍在北北基宜蘭，第2次則發布在桃園、新竹等地區。

    邱俊達也說，1日地震跟去年12月27日規模7.1地震相比，兩者震央差距約30公里，而去年地震較淺約67、68公里左右，1日地震深度則有98公里，地震成因則是受到菲律賓海板塊跟歐亞板塊相互推擠，菲律賓海板塊朝西北方靠近，在北邊向下隱沒至歐亞板塊下方，1日地震深度約落在菲律賓海板塊隱沒帶。

    邱俊達提醒，有關餘震，未來3天可能會發生規模5到5.5左右的餘震，請民眾隨時注意氣象署發布的訊息。

    宜蘭6.1地震後，核安會調查所有核電廠狀況，並表示，核一廠、核二廠、核三廠皆無異常，將持續關注電廠狀況。

    台鐵公司則說，因發生芮氏規模6.1地震，南澳、樹林各4級，東澳=和平間及台北=鶯歌間（含樹林調車場）按4級規定辦理。崇德、和仁、和平、蘇新、南港、苗栗、三義、後龍站各3級，新城=和平、東澳=宜蘭、蘇新=蘇澳、七堵=台北、香山=豐原、香山=通霄間各按3級地震規定辦理。

    宜蘭外海晚間8點39分發生芮氏規模6.1地震，氣象署地震測報中心對外說明初估成因。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭外海晚間8點39分發生芮氏規模6.1地震，氣象署地震測報中心對外說明初估成因。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭外海晚間8點39分發生芮氏規模6.1地震，氣象署地震測報中心科長邱俊達解釋，該地震屬於菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下方的隱沒帶地震。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭外海晚間8點39分發生芮氏規模6.1地震，氣象署地震測報中心科長邱俊達解釋，該地震屬於菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下方的隱沒帶地震。（記者吳柏軒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播