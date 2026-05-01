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    首頁 > 生活

    最強補財庫日！武財神生日台中這廟人潮爆棚加開「大夜班」

    2026/05/01 22:41 記者蘇孟娟／台中報導
    台中廣天宮是中部知名財神廟。（資料照）

    台中廣天宮是中部知名財神廟。（資料照）

    今天是農曆3月15日「武財神」生日，台中廣天宮推出向財神借財庫的「借庫」活動，吸引人龍漏夜排隊，有人因近來股市漲勢強，希望求財運，也有直播主揪團希望財神幫補人氣，為成「網紅」，廟方開「大夜班」滿足求財民眾。

    台中廣天宮是中部知名財神廟，全年只有武財神聖誕這天開放向「財神借財庫」，祈求一整年財運亨通、生意興隆、健康平安。民眾可求得裝有「銀票」紅包等「借庫袋」，銀票面額從「1億到9億」不一而足，祈得好運與護佑。廟方人員說，每人求得的銀票金額不一，「視跟財神的緣分而訂」。

    今年活動從昨天（4月30日）深夜11點子時起開眾「借庫」果吸引大批人潮漏夜排隊，廟方說，還有人前晚7、8點就來等排，人潮太多，廟方加開「大夜班」服務，熱鬧到凌晨3、4點都還有人。

    股市指數屢創新高，廟方人員說，有人來「借庫」希望藉財神的力量拚股市紅利；也有直播主一氣揪了30多人來團辦借庫，盼財神能帶來滿滿人氣，早日變「網紅」。

    廟方指出，之前有人來「還庫」，有水電工說，借庫後，案子接到手軟；也有年輕人拚買房，隔年回來開心還庫，因為順利存到買房基金；也有母女一起來感謝保佑身體變健康。廟方說，借庫之餘，仍多是個人努力不懈達成心想事成。

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