馬祖旅遊2-2》即時影像上線 不用到莒光也能一睹「方」顏

夕陽西下映照著馬祖莒光方塊海，美不勝收。（友誼山莊提供）

為了讓更多人看見馬祖莒光方塊海之美，莒光鄉公所建置方塊海即時影像。連江縣莒光鄉長陳樂禮說，為了提升莒光鄉能見度，建置莒光方塊海即時影像，從莒光鄉公所網站連結方塊海，點進去至直播畫面；或是由YouTube搜尋莒光方塊海，方塊海即時影像就呈現在民眾眼前。

陳樂禮指出，過去就曾經發生過旅客千里迢迢從台灣搭飛機或是搭交通船到馬祖，到了南竿鄉，再搭船1小時到莒光鄉，結果卻因為估算錯誤而錯過方塊海形成時間，造成來馬祖莒光鄉，卻沒看到方塊海的遺憾。莒光鄉公所在日前完成方塊海即時影像資訊的建置，避免民眾再有遺憾發生。

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錯過潮汐時間 也可線上看

陳樂禮表示，莒光鄉公所在西莒島坤坵沙灘架設方塊海即時影像，遊客可以透過即時影像資訊，了解當下是否為方塊形成時間，再決定從哪個方向的景點先走，或者是錯過方塊海欣賞最佳時間，還可透過即時影像一睹方塊海的風貌，彌補不能親睹方塊海的遺憾。

陳樂禮表示，方塊海是莒光重要的觀光資源，透過即時影像的傳遞，吸引更多的遊客登島或駐足，對西莒的觀光是一大助益。也希望大家按讚訂閱分享，讓莒光鄉充滿世界級的美景，能被民眾看見。

有民眾詢問，為何入夜後總是黑漆漆一片？鄉公所補充，入夜後即時影像本就是黑漆漆，至於藍眼淚的方塊海，必須透過價格較高的單眼相機長時間曝光，才能拍出藍眼淚的方塊海，即時影像在白天效果比較好。

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