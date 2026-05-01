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    首頁 > 生活

    南韓滑輪溜冰公開賽 彰化縣「沛妤」雙雙金牌

    2026/05/01 21:56 記者劉曉欣／彰化報導
    彰泰國中滑輪滑冰選手陳沛妤，前進南韓摘下一面金牌。（彰化縣政府提供）

    彰泰國中滑輪滑冰選手陳沛妤，前進南韓摘下一面金牌。（彰化縣政府提供）

    彰化縣滑輪溜冰好手日前參加南韓南原國際公開賽，出身鹿港鎮的施沛妤，與就讀彰泰國中的陳沛妤，雙雙摘下金牌，不少人都說，原來「沛妤」這個名字特別適合滑輪溜冰，真是妙不可言。

    彰化縣政府表揚參加南韓南原國際公開賽3位金牌女將，分別為鹿江中小學施依岑，在國中女子組拿下3面金牌、1面銀牌，金牌參賽項目為10000公尺淘汰賽、5000公尺計分賽及3000公尺接力賽，銀牌項目為1000公尺。而施沛妤在成年女子組摘下2金1銅，彰泰國中陳沛妤在國中女子組3000公尺接力賽奪金。

    縣府派人前往這3位女將的學校或是住家張貼紅榜，表揚在國際舞台的優秀表現，縣長王惠美指出，這次3人勇奪6金1銀1銅，展現從小辛苦訓練，所結出的甜美果實，希望將來有更多的選手可以站上國際的競賽舞台，奪得亮眼的成績。

    彰化滑輪滑冰好手施沛妤（圖左）、施依岑（圖右）都有摘下金牌。（彰化縣政提供）

    彰化滑輪滑冰好手施沛妤（圖左）、施依岑（圖右）都有摘下金牌。（彰化縣政提供）

    鹿江中小學滑輪滑冰選手施依岑（圖中），前進南韓參賽，總計拿下國中女子組3金1銀。（彰化縣政府提供）

    鹿江中小學滑輪滑冰選手施依岑（圖中），前進南韓參賽，總計拿下國中女子組3金1銀。（彰化縣政府提供）

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