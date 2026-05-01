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    首頁 > 生活

    台灣東部海域地震規模6.1 台鐵部分列車減速行駛

    2026/05/01 21:41 中央社
    台灣東部海域今晚發生規模6.1地震，最大震度4級。（擷取自中央氣象署網站）

    台灣東部海域今晚發生規模6.1地震，最大震度4級。（擷取自中央氣象署網站）

    今晚8時39分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震。台鐵表示，東澳至和平、台北至鶯歌、新城至和平、東澳至宜蘭、蘇新至蘇澳、七堵至台北、香山至豐原、香山至通霄等區間列車慢行。

    根據中央氣象署最新資訊，今天晚間8時39分發生芮氏規模6.1地震，地震深度98.3公里，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、新竹縣、南投縣、花蓮縣4級。

    台鐵透過文字說明，南澳、樹林各4級，東澳至和平間及台北至鶯歌間（含樹林調車場）按4級規定辦理；崇德、和仁、和平、蘇新、南港、苗栗、三義、後龍站各3級，新城至和平、東澳至宜蘭、蘇新至蘇澳、七堵至台北、香山至豐原、香山至通霄間各按3級地震規定辦理。

    根據台鐵規定，若是震度4級的區域，地震後第1趟列車以時速30公里慢行，第2趟列車起以時速60公里慢行到前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度；若是震度3級，地震第1趟列車以時速60公里慢行到前方站，並檢視路線，如果無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

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