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    首頁 > 生活

    碧潭水舞盛大開幕 水上鋼鐵人飛板秀震撼全場

    2026/05/01 21:32 記者黃政嘉／新北報導
    水舞展演結合水上鋼鐵人飛板秀特技演出，打造碧潭開幕限定震撼視覺饗宴。（記者黃政嘉攝）

    水舞展演結合水上鋼鐵人飛板秀特技演出，打造碧潭開幕限定震撼視覺饗宴。（記者黃政嘉攝）

    新北市「2026碧潭水舞季 舞力泉High」今晚於碧潭盛大開幕，今年展演規模與聲光效果全面升級，以「舞力泉High」為主軸，開幕規劃水上鋼鐵人飛板秀，兩位鋼鐵人在水幕與燈光間，完成高難度旋轉、騰空與後空翻等特技動作，12分鐘水上開幕展演震撼全場。

    水舞季由新店在地「聲動樂團」帶來國際級美聲演出揭開序幕，悠揚樂音與水岸夜景交織，營造沉浸式開場氛圍，水上開幕展演有兩位鋼鐵人，以特技動作環繞水舞浮台表演空間，搭配現場水舞絢爛光影色彩，與動感多變的樂音，水上舞台地磚同時隨著音樂節奏變化燈光，讓現場觀眾驚呼連連，眾多民眾拿起手機記錄美妙瞬間，新北市民邱先生說，帶家人首次看碧潭水舞，結合鋼鐵人特技表演，與現場音樂搭配下，真的很精彩。

    新北市長侯友宜表示，今年碧潭水舞在以中央25公尺大型水幕為核心，左右延展至55公尺寬，並向水域延伸提升展演深度，搭配雙菱形水舞浮台、精準噴水編排與雷射光雕投影，呈現更立體且層次豐富的視覺效果，且首度導入LED發光地磚，營造如碧潭大舞廳的動感氛圍，並於中央設置光束燈，以直衝天際的光柱打造「碧潭之心」，象徵水岸城市的生命力與希望，民眾有空能到碧潭好好享受水舞表演。

    新北市觀光旅遊局指出，碧潭水舞季活動自今天起至6月14日，每晚6點半至9點，安排6場水舞展演，每半小時1場，活動期間陸續推出水上舞台DJ秀、春日街藝小劇場、新北希望市集、在地走讀導覽及行動書車等，豐富民眾夜間與白天的遊憩體驗，5月23日、24日還有「碧潭大舞台」舞蹈快閃活動，邀民眾一起加入舞動行列。

    水舞展演結合水上鋼鐵人飛板秀特技演出，打造碧潭開幕限定震撼視覺饗宴。（記者黃政嘉攝）

    水舞展演結合水上鋼鐵人飛板秀特技演出，打造碧潭開幕限定震撼視覺饗宴。（記者黃政嘉攝）

    水上鋼鐵人手比愛心與民眾互動。（記者黃政嘉攝）

    水上鋼鐵人手比愛心與民眾互動。（記者黃政嘉攝）

    碧潭水舞展演首度導入LED發光地磚，營造如碧潭大舞廳的動感氛圍。（記者黃政嘉攝）

    碧潭水舞展演首度導入LED發光地磚，營造如碧潭大舞廳的動感氛圍。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜與水舞互動 。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜與水舞互動 。（記者黃政嘉攝）

    新店在地「聲動樂團」帶來國際級美聲演出揭開序幕，悠揚樂音與水岸夜景交織，營造沉浸式開場氛圍。（記者黃政嘉攝）

    新店在地「聲動樂團」帶來國際級美聲演出揭開序幕，悠揚樂音與水岸夜景交織，營造沉浸式開場氛圍。（記者黃政嘉攝）

    新北市「二○二六碧潭水舞季 舞力泉High」今晚於碧潭盛大開幕。（記者黃政嘉攝）

    新北市「二○二六碧潭水舞季 舞力泉High」今晚於碧潭盛大開幕。（記者黃政嘉攝）

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