打破「小東成大」界線！成大醫院走進校本部 見證融合新時代

成大醫院鳳凰花服裝亮眼，設計出自急診醫師之手。（記者洪瑞琴攝）

國立成功大學醫學院、成功大學醫學院附設醫院與校本部僅隔一條小東路，被形容為「各自為政」，甚至被戲稱為「小東成大」。如今，這道無形的界線正逐步消融，跨域整合成為新時代的重要關鍵。

成大醫院新任院長許耿福、卸任院長李經維交接典禮今（1）日移師光復校區國際會議廳舉行，有別於過往多在醫學院舉辦，象徵醫院與校本部互動更加緊密。典禮現場，成大醫院職員服務團隊身穿亮眼的鳳凰花服裝現身校園，成為另1個吸睛「嬌點」。這件服裝由原成醫急診醫師方品惠設計，傳達台南意象之外，以柔和花瓣線條，展現醫院的溫暖與細膩。

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事實上，2023年5月李經維接成大醫院長，去年8月，成大文學院、管理學院與醫學院3院院長交接典禮，同樣在國際會議廳舉行，由校長沈孟儒主持，展現全校一體的榮譽精神，今天的醫院院長交接再添1筆新紀錄。

1名資深醫學院教授觀察指出，過去不少師生曾感嘆「校長好遙遠」，反映醫學院與校本部之間的距離感。但大概自黃煌煇任內開始跨域互動，歷經蘇慧貞到現任校長沈孟儒，3任校長皆積極促進整合，且後兩任更出身醫學院，使雙方互動更為緊密。

在高教與醫療面臨快速變遷的當下，打破學院與醫院之間的界線，不只是空間上的跨越，更是資源共享與創新發展的關鍵一步。從「隔1條路」到「走在一起」，成大正用行動寫下融合共好。

成大醫院新任院長許耿福致詞。（記者洪瑞琴攝）

成大醫院新卸任院長交接典禮，別開生面移師成大光復校區國際會議廳舉行。（記者洪瑞琴攝）

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