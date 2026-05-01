馬祖旅遊2-1》來莒光看方塊海！一趟旅程3種「視」界級饗宴

有藍眼淚的莒光方塊海，可說是世界唯一。（友誼山莊提供）

對於國人來說，前往離島馬祖旅遊，就是衝著夜訪藍眼淚；然而，每年4月到8月期間，除了可以欣賞藍眼淚外，還能欣賞日、夜不同「方塊海奇景」，以及與神話之鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗，真可說是一趟行程，三種世界級視覺饗宴。

馬祖目前有軍民居住的包括南竿鄉、北竿鄉、東引鄉與莒光鄉共4鄉5島；其中，莒光鄉有東莒島、西莒島，被譽為離島中的離島。另外，目前只有軍人駐守為高登島與亮島。

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莒光方塊海+藍眼淚 世界獨有景觀

法國小島Île de Ré（雷島）因「方塊海奇景」而聞名，在離島馬祖西莒的坤坵沙灘，也能看到這種堪稱上帝傑作的景觀。莒光方塊海奇景十分罕見，而有藍眼淚的莒光方塊海，可說是世界唯一。

連江縣敬恆中學校長陳其俊指出，敬恆中學位在西莒島，而「方塊海奇景」位在西莒島西方的坤坵沙灘與蛇島間，由於地形與海流關係，在漲潮時，海浪從不同方向前來交會，恰巧形成兩組互相正交的波浪，而形成一格一格方塊海奇景。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐說，由於「方塊海奇景」形成的時機，小潮、中潮與大潮的時間不同，連江縣政府交通旅遊局將每個月「方塊海奇景」不同潮汐適合觀賞時間，整理製表，方便遊客觀賞。而且，每年4月到8月馬祖燕鷗季期間，只要把握潮汐時間，不但能欣賞方塊海，更有機會欣賞黑嘴端鳳頭燕鷗在方塊海戲水、飛翔。

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每年4月到8月馬祖燕鷗季期間，不但能欣賞「方塊海奇景」，更有機會欣賞到神話之鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗。（王建華提供）

每年4月到8月只要把握潮汐時間，可以欣賞方塊海奇景，更有機會看到黑嘴端鳳頭燕鷗在方塊海戲水。（王建華提供）

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