週六好天氣！白天高溫飆33度 紫外線爆表注意防曬

週六各地大多為多雲到晴。（記者陳逸寬攝）

週六（2日）各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴；溫度方面，白天溫度進一步回升，高溫可來到33度。

中央氣象署預報，週六環境逐漸轉為偏東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，只有在花蓮、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，中午過後在山區請留意天氣變化。

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溫度方面，清晨北部、宜蘭及花蓮低溫約19至21度，中南部及台東22至23度，而白天溫度將比今天進一步回升，西半部高溫約31至33度，東半部26至28度，逐漸感受悶熱，建議適時補充水分。

離島天氣，澎湖多雲時晴，23至27度；金門陰時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，17至23度。

週末天氣方面，天氣風險公司指出，週六東部、東南部與恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他地區大多維持多雲到晴。各地山區都有發展雷陣雨的機會，局部地區可能出現短時較大雨勢。西半部高溫普遍落在30到32度之間，天氣偏熱；東半部則約26到30度，雲量較多、體感相對舒適。

週日白天的天氣型態與前一天相似，東部與東南部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區容易出現雷陣雨。不過從晚間開始，一道鋒面逐漸接近台灣並在夜間通過，東北季風同步增強。中部以北、東北部與東部將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，局部地區可能出現較大雨勢，氣溫也會明顯下降；南部與東南部則維持局部短暫陣雨，天氣轉趨不穩定。

紫外線指數方面，週六台北市、新北市、台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「高量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週六清晨北部、宜蘭及花蓮低溫約19至21度，中南部及台東22至23度，西半部高溫約31至33度，東半部26至28度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六台北市、新北市、臺南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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