被選為海軍海鋒大隊陣地 台南烏樹林暫置場加速去化災後廢棄物

台南後壁烏樹林暫置場收容的29萬公噸風災廢棄物。（環保局提供）

閒置的台南後壁烏樹林營區被選為海軍海鋒大隊陣地，去年7月台南市環保局借用作為丹娜絲風災廢棄物暫置場，總計約收容29萬公噸風災廢棄物，環保局加速清理和去化，預計仍需數月努力才能清運完畢，並在檢測確認場地無環境污染之虞，才會將營區歸還給國防部。

烏樹林暫置場收容的29萬公噸風災廢棄物，其中約19萬公噸的土石磚瓦類為大宗，其餘為綜合家具類與廢樹枝，去年11月發生大火，當時估算約焚燒近8萬噸廢家具、廢樹枝，火災後持續分類清理。

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台南市環保局指出，1月底完成廢樹枝及土石磚瓦處理發包委外處理作業，廠商陸續在3月進場，裝設破碎篩分機具及污染防治措施，進行分選處理作業。

為讓烏樹林周邊的後壁、白河居民，充分了解暫置場的清理作業內容與可能影響，環保局在清理工程啟動前召開地方說明會，清楚說明施工流程、作業期程及各項環境保護措施，並持續與地方保持溝通、及時回應。後壁公所至今未獲居民反應，相安無事。

環保局說，截至4月底，場內廢樹枝已完成破碎分選作業，清運約2500公噸，配合南市焚化爐處理量能，預計5月底前可全數清理。綜合家具類因多數經過大火燃燒，且成分性質較為複雜，將持續辦理分選、破碎、篩分及去化作業。

在營建混合磚瓦類，目前已完成約3萬公噸破碎及篩分，預計5月底前完成破碎處理。環保局指出，因土石磚瓦破碎處理程度，涉及後端收容場所及高雄港填海允收標準，後續將確認品質通過驗證後，再陸續完成清運。

環保局表示，現場篩分、破碎作業都進行灑水抑塵、車輛進出洗車、道路清潔及噪音監測等作業，降低對周邊環境影響。也已委託專業學術機構，協助執行烏樹林營區土地環境調查，確認場地無環境污染之虞，再將營區土地歸還土地主管機關國防部，恢復原有使用功能。

後壁烏樹林營區被選為海軍海鋒大隊的陣地，未來配置反艦飛彈，執行地對海的反艦任務，預計7月將納編進新成立的濱海作戰指揮部，營區陣地的建置也有急迫性。

土石磚瓦破碎處理、篩分再清運出去。（南市環保局提供）

廢樹枝再處理後清運去焚化。（南市環保局提供）

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