51勞動節 中市勞工超「薪酸」薪資六都最低 租屋負擔也沉重

台中市議員謝志忠（右二）等曝台中勞工「薪酸」。（記者蘇孟娟攝）

今天51勞動節，台中市多位議員曝台中勞工「薪酸」，不但平均月薪六都最低，社會新鮮人每月薪水扣掉支出後結餘六都倒數第二，台中買房須不吃不喝15.6年與租金負擔都排六都第3高，尤其年輕世代在台中「居大不易」，籲市府研議增加補貼，讓台中真正「宜居」；都發局指出，將持續擴大社會住宅供給及包租代管空屋釋出數，並向中央爭取補助協助青年及弱勢族群可負擔居住選擇。

包括議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達關切勞工「薪情」；謝志忠指出，依勞動部等單位資料顯示，去年六都平均月薪，台中市以3萬7512元敬陪末座，也比第一名的台北市平均月薪4萬4022元少了6510元；另六都社會新鮮人的起薪，以台北市的3萬6500元最高，新北與桃園以3萬6千元居次，台中與高雄均是3萬5千元，只贏過台南的3萬4500元。

請繼續往下閱讀...

謝志忠指出，台中人平均月薪水六都最低，但住在台中生活成本也不低，台中社會新鮮人的薪資扣掉生活開銷後只節餘9334元，排六都倒數第二，只贏過台北的2770元；在台中若想要購屋需不吃不喝15.6年，排六都第3高，年輕一代多須租屋而居，但租金負擔也是六都第3高，均僅次於雙北，居住負擔沈重。

謝志忠說，現行台中僅對育有12歲以下子女家庭提供每年每名4千元的租金補貼，單身族與新婚尚無子女族群均沒有租屋補助，但台北與新北市除對育兒家庭的租屋補助遠高於台中外，均另有租金補貼照顧單身青年、新婚無子女家庭，台中年輕人薪水比別人少、支出比別人多，連租屋補助也不如人，年輕人在台中「居大不易」，籲市府加強改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法