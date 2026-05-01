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    首頁 > 生活

    西拉雅森活節毛孩運動會萌犬變裝走秀 週六日草原音樂祭嗨唱

    2026/05/01 20:31 記者劉婉君／台南報導
    「2026西拉雅森活節」毛孩變裝走秀，參加的飼主發揮創意為毛小孩穿搭。（記者劉婉君攝）

    「2026西拉雅森活節」毛孩變裝走秀，參加的飼主發揮創意為毛小孩穿搭。（記者劉婉君攝）

    「2026西拉雅森活節」第2週活動今（1）日下午登場，毛孩運動會、動畫《救援小英雄波力》見面會等一系列活動，吸引許多親子、飼主帶著毛小孩一同參加， 毛孩變裝走秀的可愛萌樣更讓不少民眾直呼「好療癒！」明、後2天還有草原音樂祭接續登場。

    西拉雅森活節於西拉雅國家風景區台南官田遊客中心舉行，現場有美食市集、毛孩市集逾20攤，豐富活動吸引逾300隻毛孩齊聚。首先展開的毛孩運動會，飼主有的用玩具、有的拿出食物，使出渾身解數吸引愛犬完成隧道、階梯等關卡，最後由台南在地的毛小孩「黑輪」以11.58秒的亮眼成績完成挑戰關卡，奪得第1名。

    傍晚登場的「毛孩變裝走秀」，10組飼主發揮創意裝扮毛小孩，來自高雄的「廚師嘟比」與主人同造型登台，同樣來自高雄的「阿爆」則以牛仔墨鏡的帥氣風格，分別拿下1、2名，台南東山的「黃嘎逼」則獲得第3名。

    《救援小英雄波力》中的波力與安寶、觀光署喔熊組長、西拉雅灰熊熊以及泡泡姊姊一現身，立刻吸引兒童的目光，開心與角色近距離互動。

    西拉雅管理處長許主龍說，明、後2天專屬毛孩的運動場持續開放，明天的「草原音樂祭」以「樂團祭」為主題，邀請白頻率、步行者、機踏車樂團及壓軸芒果醬接力開唱；週日「台語YA！」主題壓軸，余凱揚、林喬安、許志豪、翁鈺鈞與陳孟賢等人演出。

    民眾可搭乘台鐵到隆田火車站，轉乘台灣好行菱波官田線會場，也可租借YouBike到場。

    「2026西拉雅森活節」毛孩運動會，參賽的毛小孩在飼主引導下完成關卡。（記者劉婉君攝）

    「2026西拉雅森活節」毛孩運動會，參賽的毛小孩在飼主引導下完成關卡。（記者劉婉君攝）

    波力見面會吸引許多小朋友近距離互動。（記者劉婉君攝）

    波力見面會吸引許多小朋友近距離互動。（記者劉婉君攝）

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