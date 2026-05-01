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    首頁 > 生活

    紙箱變神將！台南溪頂寮保安宮遶境 7歲「小家將」萌樣接神

    2026/05/01 20:14 記者洪瑞琴／台南報導
    「小小八家將」驚喜現身成焦點。（記者洪瑞琴攝）

    「小小八家將」驚喜現身成焦點。（記者洪瑞琴攝）

    台南安南區溪頂寮保安宮遶境今（1）日熱鬧登場，街頭不只鑼鼓喧天，還出現1位超吸睛的「小小八家將」！

    年僅7歲的陳小弟，套上爸爸親手用回收紙箱製作的八家將紙板道具，一出場就成為全場焦點，他走步有模有樣，稚氣中帶著認真，模仿得維妙維肖，讓現場民眾看了都忍不住露出笑容。

    陳家阿公笑說，小弟弟平常就很愛看廟會陣頭，爸爸也常帶著他四處「追陣頭」，耳濡目染下，小小年紀就會模仿八家將的步伐與動作，在家裡更是玩得不亦樂乎，爸爸乾脆發揮創意，用回收紙箱替他量身打造道具，讓孩子圓夢。

    今天保安宮遶境隊伍剛好行經家門口，小弟弟早就等不及，興高采烈跑出門「接神」。他站在路中央迎接一頂頂神轎，認真行拜、踏步，完全融入陣頭氛圍，毫不怯場。

    有趣的是，現場陣頭哥哥們也特別放慢腳步，讓他盡情表現；扮仙女的姊姊還主動和他合照，畫面溫馨又逗趣，成為遶境途中最療癒逗趣的一幕。

    這位即將上小學的小小信徒，穿著麵包鞋用純真的熱情與創意，把傳統廟會文化演繹得活靈活現，也讓人看見民俗文化在生活中自然傳承的動人樣貌。

    陳小弟弟與心愛的紙板道具。（記者洪瑞琴攝）

    陳小弟弟與心愛的紙板道具。（記者洪瑞琴攝）

    陳爸爸親手做的范將軍（八爺）紙板道具，逗趣寫著「我是帥哥」。（記者洪瑞琴攝）

    陳爸爸親手做的范將軍（八爺）紙板道具，逗趣寫著「我是帥哥」。（記者洪瑞琴攝）

    陳小弟弟興高采烈跑出門「接神」。（記者洪瑞琴攝）

    陳小弟弟興高采烈跑出門「接神」。（記者洪瑞琴攝）

    陣頭仙女姊姊與陳小弟弟合照。（記者洪瑞琴攝）

    陣頭仙女姊姊與陳小弟弟合照。（記者洪瑞琴攝）

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