台中水湳園區驚見「垃圾太空包」！議員陳淑華批州官放火民間也點燈

台中市府將未及去化垃圾打包成「太空包」。（議員何文海提供）

台中市垃圾及廚餘處理不力，近來連日在市議會被不分黨派議員砲轟，市議員陳淑華更爆，文山焚化廠更新延宕7年未動工，盧市府垃圾無力去化，竟將未及去化的垃圾打包成「垃圾太空包」，「惡行下效」民間跟著包，寸土寸金的水湳經貿園區內驚見大量「垃圾太空包」，「州官放火民間也點燈」成笑話。

環保局指出，將開罰6000元以上、300萬元以下罰鍰，並限期業者於一週內改善。

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議員包括陳淑華、陳俞融、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠指出，盧秀燕8年任期倒數計時，文山焚化廠更新已延宕7年多迄今仍無法動工，影響垃圾去化，焚化爐燒不完的垃圾，只好暫置大里掩埋場，多年來已堆出全台最大垃圾山，環境髒亂惹民怨，去年盧市府竟想出將垃圾打包成「垃圾太空包」，形成奇觀。

陳淑華說，近日有民眾赫然在水湳經貿園區內的空地，也看到「垃圾太空包」，不少營建拆除物等廢材也被打包堆置，根本「惡行下效」，民間有樣學樣，把處理不及的垃圾先包起來再說，影響環境及景觀，「州官放火民間一起點燈」，十足諷刺。

陳俞融也指出，北區中央市場的拆除工地現場，出現大量垃圾堆成小山，嚴重影響周邊環境衛生，垃圾清運不出去，連北區「價值連城」的土地，也成垃圾場，在在突顯盧市府垃圾去化失能。

環保局指出，已稽查水湳中央公園的違規堆置廢棄物，將依廢棄物清理法裁處業者新台幣6000元以上、300萬元以下罰鍰，並限期業者於1週內完成改善，屆期未改善將依法加重處分；至於中央市場的垃圾，配合焚化爐歲修5月13日完成，會協助經發局處理清運。

議員陳淑華揭水湳也出現民版「垃圾太空包」。（陳淑華提供）

議員陳淑華（右3）質疑盧市府帶頭打包「垃圾太空包」，水湳也出現民版「垃圾太空包」。（記者蘇孟娟攝）

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