今天武財神聖誕！易經專家高輔進曝最佳財運「3生肖」

易經預言家高輔進。（記者葛祐豪翻攝）

今天（1日）農曆3月15日，也是武財神聖誕，高雄易經預言家高輔進以武財神名義易經取卦，針對今年12生肖「進財方式」；整體財運最佳3生肖是雞、兔、牛；貴人得財最佳3生肖是狗、猴、鼠；家庭幫助最佳3生肖是羊、龍、虎；自己努力最佳3生肖是蛇、馬、豬。

高輔進指出，肖鼠者成績不如預期，或是發展有趨緩跡象，建議採用新計畫或轉換跑道；肖牛者恐遇到一些進財的瓶頸，不敢貿然躁進，建議猶豫不決的事，要趕快決定，避免兩頭空；肖虎者最忌諱好勝心，因容易迷惑自己的心，把眼光從自己身上轉向注意家人、客戶，提供對方建議，對方容易因獲益而回饋。

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肖兔者有望獲得大大的效益，是不錯的時期，雖開創維艱，但守成卻不易，有獲利時務必低調，並將功勞反饋給周邊的親人、朋友；肖龍者小心被誤以為心機重，旁人恐不願意靠近而斷了財路，讓自己離開居住地外出走走，調整心情後重新出發；肖蛇者需要直球對決，創造機會，透過競爭反而能創造出一條血路，大進財不是夢。

肖馬者吃碗內、看碗外，讓你有心浮氣躁的可能，總認為懷才不遇，如能把自己原有的資源好好發揮，必有一番新氣象；肖羊者建議盡速跳脫舊思維、舊項目，專屬於你得天獨厚的時期，務必好好把握，流連過去只會阻斷進財路；肖猴者要改頭換面，可能換居住地、換交友圈，或新的生活方式，用新的模式有望異軍突起。

肖雞者應將好的方案開誠布公，集結大家一起來做，有錢大家賺的前提下，方能發揮最大效果，反之，只能賺零用錢而已；肖狗者的家庭對氣場養成是基石，眼光如能看回到家庭，讓磁場穩定，在外事業自然風生水起，財運也大有進展；肖豬者建議放鬆對堅持的緊度，順勢而為有時效果會最好，如能轉身看世界，原來是商機處處現。

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