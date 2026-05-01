為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今天武財神聖誕！易經專家高輔進曝最佳財運「3生肖」

    2026/05/01 20:31 記者葛祐豪／高雄報導
    易經預言家高輔進。（記者葛祐豪翻攝）

    易經預言家高輔進。（記者葛祐豪翻攝）

    今天（1日）農曆3月15日，也是武財神聖誕，高雄易經預言家高輔進以武財神名義易經取卦，針對今年12生肖「進財方式」；整體財運最佳3生肖是雞、兔、牛；貴人得財最佳3生肖是狗、猴、鼠；家庭幫助最佳3生肖是羊、龍、虎；自己努力最佳3生肖是蛇、馬、豬。

    高輔進指出，肖鼠者成績不如預期，或是發展有趨緩跡象，建議採用新計畫或轉換跑道；肖牛者恐遇到一些進財的瓶頸，不敢貿然躁進，建議猶豫不決的事，要趕快決定，避免兩頭空；肖虎者最忌諱好勝心，因容易迷惑自己的心，把眼光從自己身上轉向注意家人、客戶，提供對方建議，對方容易因獲益而回饋。

    肖兔者有望獲得大大的效益，是不錯的時期，雖開創維艱，但守成卻不易，有獲利時務必低調，並將功勞反饋給周邊的親人、朋友；肖龍者小心被誤以為心機重，旁人恐不願意靠近而斷了財路，讓自己離開居住地外出走走，調整心情後重新出發；肖蛇者需要直球對決，創造機會，透過競爭反而能創造出一條血路，大進財不是夢。

    肖馬者吃碗內、看碗外，讓你有心浮氣躁的可能，總認為懷才不遇，如能把自己原有的資源好好發揮，必有一番新氣象；肖羊者建議盡速跳脫舊思維、舊項目，專屬於你得天獨厚的時期，務必好好把握，流連過去只會阻斷進財路；肖猴者要改頭換面，可能換居住地、換交友圈，或新的生活方式，用新的模式有望異軍突起。

    肖雞者應將好的方案開誠布公，集結大家一起來做，有錢大家賺的前提下，方能發揮最大效果，反之，只能賺零用錢而已；肖狗者的家庭對氣場養成是基石，眼光如能看回到家庭，讓磁場穩定，在外事業自然風生水起，財運也大有進展；肖豬者建議放鬆對堅持的緊度，順勢而為有時效果會最好，如能轉身看世界，原來是商機處處現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播