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    首頁 > 生活

    勞動節首度全民放假 花壇虎山巖賞金針花人潮大爆滿

    2026/05/01 19:18 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化花壇虎山巖金針花海進入盛產期，在五一勞動節擠爆現場。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花海進入盛產期，在五一勞動節擠爆現場。（記者劉曉欣攝）

    今年5月1日勞動節首次列入國定假日，不分公、民營，學生或老師，全民大放假，適逢打卡熱點彰化花壇虎山巖金針花盛開，更是出現人潮大爆滿！

    花壇虎山巖委員葉尚雯表示，今天真的很誇張，從早上7點開始，遊覽車就一直來，不少喜歡拍照的民眾，也是趕早起床來美拍，讓停車場一早就爆滿，讓人海比花海還要壯觀。

    葉尚雯說，金針花在母親節進入盛開期，下星期日5月10日就是母親節了，下星期六5月9日又是農曆3月23日「媽祖生」，也讓更多民眾提前來賞花。加上今年勞動節是有史以來第一次的全民放假日，讓虎山巖金針花也成為出遊首選。彰商國樂校友會今天也特地來友情演出，讓花香伴悠揚的樂音。

    花壇虎山巖金針花是台灣西部最早開的金針花，以台東7號為主角，陸續又種下8種不同品種的金針花，可以從每年4月一路開到7月，平均單日都有10萬株金針花熱情綻放。

    彰化花壇虎山巖金針花海擠滿人。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花海擠滿人。（記者劉曉欣攝）

    彰商國樂校友會也來熱情演出，讓金針花伴樂音。（記者劉曉欣攝）

    彰商國樂校友會也來熱情演出，讓金針花伴樂音。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花大爆發，勞動節人潮爆滿。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇虎山巖金針花大爆發，勞動節人潮爆滿。（記者劉曉欣攝）

    彰商國樂校友會也來熱情演出，讓金針花伴樂音。（記者劉曉欣攝）

    彰商國樂校友會也來熱情演出，讓金針花伴樂音。（記者劉曉欣攝）

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