出國別當開箱大師！ 內政部提醒「這3樣」不能拖運

內政部提醒，藍牙耳機與充電盒、行動電源、防狼噴霧都不能拖運；示意圖。（資料照）

開開心心出國，千萬別在第一關托運行李時，行李就被X光機攔下「開箱」，內政部在臉書發文提醒，藍牙耳機與充電盒、行動電源、防狼噴霧都不能拖運，如果真的不小心將它們放入行李箱，安檢人員真的會找你！

在機場最尷尬的瞬間，莫過於行李過完安檢，卻聽到廣播呼叫自己的名字要求開箱檢查。內政部指出，藍牙耳機與充電盒、行動電源、防狼噴霧，請務必隨身攜帶。

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●藍牙耳機與充電盒：各類無線耳機或AirPods都不行，充電盒其實就是一顆「鋰電池」，要隨身攜帶或放在手提，不能放在托運行李內。

●行動電源：絕對、絕對禁止託運！只能攜帶至多2個額定容量在100Wh以下的行動電源上機。這些產品內建的「鋰電池」在密閉的託運行李中，若不幸因短路等意外引發自燃，機艙內的自動滅火系統無法有效撲滅，會嚴重威脅飛航安全。

●防狼噴霧：防狼噴霧屬於高壓噴罐且含有刺激性物質，被列為飛安危險物品！多數航空公司規定無論託運或手提都禁止攜帶，避免在機艙內噴灑造成呼吸不適及恐慌，或因高空氣壓變化可能導致外洩或爆炸。

內政部強調，不論是搭機出國、還是返航回台前，都務必再檢查一次，提早準備，才能安心飛行。

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