暖冬+乾旱重創花況！彰化蜂蜜減產逾半 農業處:龍爺蜜評鑑不受影響

今年受暖冬及長期乾旱影響，國產蜂蜜產量減少逾5成。（資料照）

今年受暖冬及長期乾旱影響，龍眼與荔枝開花率大幅下滑，連帶衝擊蜂蜜產量，整體減少逾5成，針對彰化縣國產龍眼蜂蜜「龍爺蜜」評鑑，是否因報名組數不足而停辦。縣府農業處表示，今年報名僅19組，未達20組舉辦標準，但評鑑競賽仍會照常辦理，並舉辦行銷活動。

去年極端氣候下，台灣經歷最冷的1月與最熱的3月，彰化龍眼蜜年產量創下近30年新高。不料今年冬季降雨稀少、氣溫偏暖，龍眼樹與荔枝樹花況普遍不佳。

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蜂農蕭家宏表示，今年南部龍眼花開約4至5成，中部僅3至4成，荔枝花況稍佳，但整體蜜源仍不足。自3月採收以來，龍眼蜜產量僅剩去年的1成，甚至有蜂農僅採到半成，荔枝蜜也僅約4成產量，堪稱近年少見的歉收年。他苦笑說，幸好去年大豐收，能平衡今年減產損失，目前大部分蜂農選擇不調整價格，希望穩住市場與消費信心

縣府農業處表示，今年全國蜂蜜產量普遍不理想，產量不足也連帶影響蜂農報名參加評鑑心情，去年大豐收，吸引28組，今年僅報名19組，往年規劃滿20組才辦理，鑑於今年情況決定繼續辦理評鑑，同時「龍爺蜜」行銷活動照常推動，持續協助蜂農拓展市場、在氣候衝擊下力挺在地產業。

今年冬季降雨稀少、氣溫偏暖，龍眼樹與荔枝樹花況普遍不佳。（資料照）

彰化縣國產龍眼蜂蜜評鑑，面臨報名組數不足窘境。（資料照）

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