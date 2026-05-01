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    首頁 > 生活

    網到竹山紫南宮拜「媽祖」求錯神嚇爆 主委：土地公會這樣做

    2026/05/01 18:34 記者陳鳳麗／南投報導
    紫南宮供奉土地公和土地婆，有網友一直呼請媽祖，拜完才知拜錯，嚇得上網求助。（資料照）

    紫南宮供奉土地公和土地婆，有網友一直呼請媽祖，拜完才知拜錯，嚇得上網求助。（資料照）

    有網友到竹山紫南宮祈求媽祖庇佑業績長紅，拜完才發現供奉的是土地公、土地婆，嚇得上Threads問，「請問我今年還有救嗎？」網友紛紛分享拜錯神經驗，也有人說，「土地公會傳真給媽祖婆」。紫南宮主委莊秋安則說，土地公不會介意，而且會「發落」土地婆轉告媽祖。

    黃姓網友在Threads貼文說，到紫南宮拜拜，從頭到尾都說是媽祖，拜完才知道原來這裡是土地公廟，弄錯敬拜和祈求的神明，他問脆友，「我今年還有救嗎？」、「該注意什麼？」

    網友們回應五花八門，有人以同理心要他寬心，不知者無罪，土地公很慈悲，不會怪他的。也有網友分享，「第一次去拜時，還叫土地公為財神爺！」、「去艋舺青山宮對著臨安尊王叫廣澤尊王！」

    有網友則笑稱，「土地公會請媽祖領回祂的信徒！」也有人說，「土地公會把你的問題傳真給媽祖婆！」也有網友說，「這樣土地婆會不會誤會？」

    紫南宮主委莊秋安則說，土地公和土地婆非常仁慈寬厚，不會介意叫錯名字或拜錯對象，況且，紫南宮每天都有不同宮廟的神明來會香，媽祖、關聖帝君、王爺各種神明都有，若網友祈求的事土地公可以處理的事業、健康、財運等，祂就會幫忙，若是有關姻緣、家庭等事，土地婆會協助。萬一必須媽祖婆才能處理的，會「發落」土地婆，改天轉告前來會香的媽祖。

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