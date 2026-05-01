馬太鞍堰塞湖探勘英雄生病了 張森無法親自領獎 勞動部長將親送祝福

獲得全國模範勞工的森林護管員張森。圖為他前往百岳六順山進行山難搜救時留下的畫面。（林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署萬榮工作站的森林護管員張森，26年來守護台灣山林從不喊苦，不吝指導後進，去年還加入堰塞湖特遣隊徒步至湖區探勘成功。今天勞動部舉辦全國模範勞工表揚，張森卻因病住院無法出席，勞動部長洪申翰表示，將擇日親往花蓮送上祝福。

張森（Lasi Muri）太魯閣族，是林保署花蓮分署萬榮工作站資深技士，去年10月他加入馬太鞍堰塞湖深山特遣隊，重裝自萬榮林道徒步進入馬太鞍溪堰塞湖北岸，走了4天並透過繩索垂降，涉險抵達湖邊勘查地形，今年堰塞湖經廠商接力降挖，大湖已消失變回原來河道。

請繼續往下閱讀...

張森原本要代表花蓮分署到台北勞動部接受全國模範勞工表揚，但他因生病無法前往，林保署花蓮分署同仁感到不捨，紛紛集氣希望這位山林英雄早日歸隊！

林保署花蓮分署指出，張森自1999年投身林業工作，2004年調任萬榮工作站至今，萬榮工作站轄管範圍包括熱門登山路線六順山、七彩湖，前幾年常有山難發生，雖路途遙遠，但張森堪稱「機動救火隊長」每次深山出勤都會站上第一線，還帶團在探勘路線萬榮鄉摩即山山難中救出聾啞登山者，並當選過全國搜救有功人員。

身為太魯閣族子弟，張森對山的感情深厚，抱著對大自然敬畏的心，他曾告訴後輩「山是祖先生活的地方，是文化的根」，入山巡護不僅是執行任務，更是回到祖靈之地守護家園，因為他深信「山會記得人怎麼對待它」。

林保署花蓮分署萬榮工作站位於林田山林場內，林場山區早年有運材軌道及索道將木材送下山，隨著台灣山林禁伐後，昔日軌道已沒入荒煙漫草中，張森為了深山巡護工作，還是會帶著年輕人上山，他以身作則把經驗傳承給年輕護管員，教他們如何走過斷橋、避開腐朽的枕木。同事說，張森得到全國模範勞工，是全體森林護管員的榮耀，雖然他生病後暫時離開工作，但大家都期盼他早日歸隊，繼續一同守護台灣山林。

林保署花蓮分署萬榮工作站森林護管員張森去年進入馬太鞍溪堰塞湖探勘，目睹山崩漫天煙塵景象自拍留下紀錄。（林保署花蓮分署提供）

張森（右）是林保署花蓮分署萬榮工作站資深技士，常帶團入山參加山難搜救。（林保署花蓮分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法