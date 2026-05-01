為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃煉廠5.5公頃控制場址 重金屬等含量已符標準 桃市府公告解除列管

    2026/05/01 18:20 記者謝武雄／桃園報導
    中油桃煉廠約5.5公頃土地遭重金屬等污染被列為控制場址，如今已整治完成解除列管。圖為桃煉廠儲槽，與本新聞事件無關。（記者謝武雄攝）

    中油桃煉廠約5.5公頃土地遭重金屬等污染被列為控制場址，如今已整治完成解除列管。圖為桃煉廠儲槽，與本新聞事件無關。（記者謝武雄攝）

    台灣中油公司桃園煉油廠（桃煉廠）於2020年將部分廠區撥給國光電廠進行土壤調查時，發現重金屬、石油碳氫化合物超標後，通報桃園市政府環保局，環保局將油廠段11、12兩筆土地，總面積約5.5公頃列為控制場址，經過5年多的整治，土壤重金屬等含量已符合國家標準，桃園市政府也公告解除列管。

    環保局調查發現，中油污染土地超標重金屬包含鋅、鉻、鎳、砷等，另外土壤中的汽油、柴油和潤滑油等總石油碳氫化合物濃度更超標達10倍以上，由於中油是封閉場址不可能被偷倒，研判污染區域1997年曾做興建工廠的剩餘土方放置區，後來又曾放置報廢車，沒做好防護措施，才造成重污染。

    桃園市政府環保局除公告油廠段11、12地號為控制場址，也針對桃煉廠開罰10萬元命其改善，中油採用「排客土法」，挖除所有受污染的土壤，然用乾淨土壤回填，環保局最近一次針對桃煉廠污染控制場址進行採樣，結果顯示土壤中重金屬及總石油碳氫化合物已低於管制標準，上個月29日市政會議結束後公告解除列管。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播