桃煉廠5.5公頃控制場址 重金屬等含量已符標準 桃市府公告解除列管

中油桃煉廠約5.5公頃土地遭重金屬等污染被列為控制場址，如今已整治完成解除列管。圖為桃煉廠儲槽，與本新聞事件無關。（記者謝武雄攝）

台灣中油公司桃園煉油廠（桃煉廠）於2020年將部分廠區撥給國光電廠進行土壤調查時，發現重金屬、石油碳氫化合物超標後，通報桃園市政府環保局，環保局將油廠段11、12兩筆土地，總面積約5.5公頃列為控制場址，經過5年多的整治，土壤重金屬等含量已符合國家標準，桃園市政府也公告解除列管。

環保局調查發現，中油污染土地超標重金屬包含鋅、鉻、鎳、砷等，另外土壤中的汽油、柴油和潤滑油等總石油碳氫化合物濃度更超標達10倍以上，由於中油是封閉場址不可能被偷倒，研判污染區域1997年曾做興建工廠的剩餘土方放置區，後來又曾放置報廢車，沒做好防護措施，才造成重污染。

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桃園市政府環保局除公告油廠段11、12地號為控制場址，也針對桃煉廠開罰10萬元命其改善，中油採用「排客土法」，挖除所有受污染的土壤，然用乾淨土壤回填，環保局最近一次針對桃煉廠污染控制場址進行採樣，結果顯示土壤中重金屬及總石油碳氫化合物已低於管制標準，上個月29日市政會議結束後公告解除列管。

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