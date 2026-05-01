有栗子香氣的大地瓜 屏東九如農會1號地瓜上市

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文介紹九如鄉農會1號大地瓜（左），右為同為農會種出的大豆薯。（記者羅欣貞攝）

歷經3年選育，屏東縣九如鄉農會與屏北社區大學無毒班農友們，成功種出有栗子香氣與口感的新品種大地瓜，取名「九如鄉農會1號」，大地瓜一顆重量可達約3台斤。

許多民眾喜歡吃地瓜當早餐，為讓消費者有更多選擇，吃地瓜也能吃得多元，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文和屏北社區大學無毒班農友們，不斷嘗試新品種，歷經3年努力，將栗子地瓜與一般市面常見的地瓜雜交、選育後，終於種出碩大且口感佳的地瓜，取名九如鄉農會1號大地瓜，大地瓜外皮偏紫色，最重一顆可達約3台斤。

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龔泰文表示，九如鄉農會1號大地瓜，跟傳統地瓜不同，體形碩大，品質綿密、長得快，沒有多餘纖維，翻轉消費者對大地瓜纖維厚的刻板印象。

目前大地瓜種植面積約1分地，現值產季，在九如鄉農會超市上架中，一台斤60元，產期還有1至2個月。

九如鄉農會1號大地瓜在農會超市上架，碩大體形十分引人注意。（記者羅欣貞攝）

九如鄉農會1號大地瓜（前排）歷時3年研究、選育成功推出。（記者羅欣貞攝）

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