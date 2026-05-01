淡江大橋通車系列活動》勞動節連假「星空音樂會」、橋上野餐登場

2日淡江大橋舉辦「星空音樂會」活動。（公路局提供）

淡江大橋預計5月12日正式通車，交通部公路局舉辦通車前系列活動，2日及3日分別辦理「星空音樂會」及橋上野餐等，歡迎民眾參與盛會。

公路局說明，2日「星空音樂會」提供民眾在淡江大橋上欣賞音樂演出，現場將設置舞台、音響、燈光及音樂器材，並於主橋塔周邊主線車道規劃座位區，其中A區約500席、B區約500席，B區後方亦規劃彈性觀賞空間。3日則舉辦「我和大橋在一起」，以橋上野餐、休憩為主，除淡水端主線車道規劃野餐區之外，八里端亦設有野餐區，並於主橋塔周邊設置100張躺椅，提供民眾在橋上停留、休息及感受淡江大橋景觀。

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公路局提醒，為確保音樂會演出、民眾觀賞品質、舞台呈現效果及現場活動安全，主塔周遭及舞台區將依配置進行管制，活動期間不開放民眾由主線穿越主橋塔及舞台區往返淡水、八里；民眾可依工作人員引導於開放區域拍照，並進入座位區、野餐區及相關活動空間。

另外，為讓民眾於通車前也能上橋走走、欣賞淡江大橋景觀，公路局規劃開放淡水端橋梁兩側人行道及自行車道作為往返淡水、八里的通行動線，民眾可由淡水端兩側人行道及自行車道上橋，通過主橋塔後往八里端方向前進；抵達主橋塔八里側後，再依現場引導銜接南下線主線車道通行。因人行、自行車道為通行動線，請民眾依序前進，避免於通道上停留拍照，並請勿攀爬車道分隔設施、護欄或其他管制設施，以維護自身及他人安全。

公路局也提醒，活動期間橋面人潮較多，將視現場狀況進行人流管制。親子家庭也請家長留意孩童安全，並陪同孩童依現場動線通行。詳情可至官方網站（http://www.danjiangtogether.com/）查詢。

交通部公路局3日將在淡江大橋舉辦野餐活動。（公路局提供）

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