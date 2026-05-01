「2026大口吃萬華美食祭」週末登場！一次體驗萬華魅力

「大口吃萬華美食祭Ｘ MIT嘉年華」今年邁入第5屆，本週末在龍山寺前廣州街登場，活動串連萬華地方美食、大稻埕名店與台灣MIT品牌進駐市集。（記者孫唯容攝）

「大口吃萬華美食祭ＸMIT嘉年華」今年邁入第五屆，今（1）、明（2）日兩天在龍山寺前廣州街登場，活動串連萬華地方美食、大稻埕名店與台灣MIT品牌進駐市集，結合舞台演出、職人分享與消費集點抽獎，打造可吃、可買、可玩的商圈體驗，現場吸引滿滿人潮。

台北市萬華街區發展協會洪文和理事長表示，活動邁入第5年，今年規模再升級，市集攤位擴大至65攤，邀集萬華及大稻埕地區經典小吃、特色選物及多款「台灣製產品MIT微笑標章」品牌優質商品進駐。

請繼續往下閱讀...

洪文和指出，本次活動更導入LINE@官方帳號集點，以串聯活動前後消費人流，市集活動前，民眾到商圈特約店家消費即可累積點數，集滿2點可獲得抽獎資格；也可在活動市集攤位消費不限金額即可集一點，集滿目3點亦可參與抽獎活動，獎項包含商圈購物金、市集抵用券及商圈推廣小物等多元好禮。

台北市副市長林奕華指出，萬華為台北市最早發展的區域，兼具深厚歷史底蘊與多元庶民文化，從宗教地標到街區紋理，展現出獨特的城市風貌，艋舺公園更預計於今年8月完成景觀改善工程，結合周邊示範店家改造，將進一步帶動人流並提升周邊商業能量，持續推進萬華街區整體發展。

除市集體驗外，活動現場也安排舞台表演、職人講座及有獎徵答等互動內容，透過店家經營歷程與產業文化交流，深化民眾對萬華街區的認識與參與感。此外，為延續活動效益並促進街區導流，活動結束後將於115年5月9日辦理一場街區走讀小旅行，串聯在地特色店家與合作廟宇，由專業導覽老師帶領，從街區發展脈絡、文化故事到店家經營特色進行深度解說。

行程結合「走、玩、買、逛」的體驗模式，引導民眾走入巷弄日常，「大口吃萬華」系列活動從味覺到文化、從購物到探索，以多元體驗串聯城市生活場景，邀請民眾相約同行，感受萬華街區的活力與溫度。

今年規模再升級，市集攤位擴大至65攤，邀集萬華及大稻埕地區經典小吃、特色選物及多款「台灣製產品MIT微笑標章」品牌優質商品進駐。（記者孫唯容攝）

「大口吃萬華美食祭Ｘ MIT嘉年華」市集吸引民眾走訪。（記者孫唯容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法