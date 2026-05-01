週六勞動節連假第二天 省道15塞車地雷路段曝

明天勞動節連假第二天，預估省道主幹道、銜接國道及觀光風景區等15個路段易壅塞，其中包括台21線日月潭周邊路段。（資料照）

今天是勞動節連假第一天，不少人把握機會出遊，交通部公路局統計，截至下午3點，部分省道及快速公路車多，如福隆、關渡、鳳鼻、枋山等，預估明天省道主幹道、銜接國道及觀光風景區等15個路段壅塞；今天統計到中午，國道客運疏運5萬3千多人次。

公路局說，今天截至下午3點，省道及快速公路部分路段有出現車多或壅塞情形，包含台2線福隆至龍門橋路段、大武崙至外木山路段、台15線八里至關渡大橋路段、台62線七堵至安樂路段、台65線土城至國3路段、台61線鳳鼻至竹港大橋路段及竹南至玄寶大橋路段、台1線枋寮至枋山路段及水底寮至嘉和路段，以及台9線新路路段等。

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明天連假第2天，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起將湧現車潮；銜接國道部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3快官及霧峰路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線仁德系統及歸仁交流道；省道主要幹道部分，包含台61線鳳鼻至香山路段及台61線中彰大橋；觀光風景區周邊路段部分，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山路段、台21線日月潭周邊路段等。

公路局建議，用路人行前可查詢幸福公路App即時路況，避開尖峰時段及路段，或依警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

國道客運方面，公路局統計，今天截至中午12點，西部國道客運已行駛2207班次，疏運4萬1055人；東部行駛602班次，疏運1萬2738人，依車票預售情形，西部尚有約63％空位，東部尚有76％空位，有提供乘車折扣優惠，歡迎民眾多加利用。

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