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    首頁 > 生活

    全國教師首度勞動節放假 教育部：三大措施改善教師勞動環境

    2026/05/01 17:27 記者林曉雲／台北報導
    全國教師首度五一勞動節放假，教育部政次張廖萬堅（右一）今日受訪說明，教育部採取三大措施，持續改善教師勞動環境。圖為張廖萬堅近日陪同「師鐸獎」得主赴比荷教育文化參訪。（擷取自張廖萬堅臉書）

    全國教師首度五一勞動節放假，教育部政次張廖萬堅（右一）今日受訪說明，教育部採取三大措施，持續改善教師勞動環境。圖為張廖萬堅近日陪同「師鐸獎」得主赴比荷教育文化參訪。（擷取自張廖萬堅臉書）

    五一勞動節今年首度全民放假，全國教師也同步放假，全國教師工會總聯合會（全教總）及全國教育產業總工會（全教產）均向政府喊話，呼籲正視教師勞動環境與待遇問題。對此，教育部政務次長張廖萬堅接受本報訪問表示，教育部重視教師工作權益，並從「待遇提升、行政減量、職場支持」三大面向，持續改善教師整體工作環境。

    張廖萬堅指出，教育部持續優化教師研習制度，朝線上化、分區化與減量化方向調整，以降低時間與交通負擔；並研議修正人力配置制度，包括放寬國中副組長資格限制，以及於國小增設副組長職務，未來將提供地方政府依學校規模彈性配置人力的依據，以減輕第一線教師行政壓力，提升校園運作效率。

    張廖萬堅也說明在待遇方面，教育部已推動多項制度性調整，包括自2025年9月1日起調整教師導師職務加給，並增訂行政工作獎金，以回應教師兼任導師與行政職務的負擔；同時也調升教師鐘點費，並依教學現場需求調整特教職務加給，未來將持續觀察制度運作情形，適時檢討精進相關措施，以強化對特教教師的支持，讓待遇能更貼近實際工作負荷。

    在行政減量方面，張廖萬堅指出，教育部已全面盤點約150項例行性業務，完成104項精進調整，占約69%，包括減少重複填報、整併評鑑與研習、降低臨時性行政作業等措施，同時也明確要求，跨機關政策或宣導事項須檢視必要性與教育目的關聯，原則上不再轉由學校配合辦理，以避免增加第一線教師負擔。

    在職場支持方面，張廖萬堅指出，教育部已修訂「教師請假規則」，增設身心調適假，並由中央與地方共同補助代課鐘點費，並推動教師諮商輔導支持機制，提供心理諮詢資源，協助紓解教學與工作壓力，營造更友善的校園職場環境。

    另針對校園事件處理，張廖萬堅指出，教育部透過制度修正強化案件分流與程序保障，明訂匿名檢舉不予受理，並強化保密機制，相關措施旨在兼顧案件處理的公正性與教師權益保障，協助學校妥善處理各類事件，維持校園穩定運作，未來也將持續與地方政府及教育現場對話，滾動檢討相關制度，打造更具支持性的教育職場環境。

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