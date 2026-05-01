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    首頁 > 生活

    陳佩琪發言惹議 障團：「殘障」具歧視意涵勿再用

    2026/05/01 20:18 中央社
    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前提到總統賴清德領養的狗，稱之為「殘障三腳狗」。障團提醒，「殘障」詞具歧視意涵，呼籲勿再使用，並籲停止將「障礙」作為貶抑政治修辭。

    陳佩琪4月29日於臉書發文為柯文哲抱不平，其中「我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」等詞語，在網路社群引發討論。

    中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平今天告訴中央社記者，不論對人對狗，形容其為「殘廢」，都有「放棄他」的意味，但其實身心障礙者並不「殘」，只是有發生障礙，依然可以過很好的生活，因此希望各界在生活中，不要用健康或身體狀況攻擊別人。

    洪心平指出，由於「殘障」這個用語，已被認定具有歧視與貶抑意涵，因此早在民國103年實施「身心障礙者權利公約施行法」時，為落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，國內就已修正各項法規中的這個歧視性用語。

    洪心平說，雖然法規已經改了十幾年，不過老一輩的人有時候還是會脫口而出這類用詞，因此希望藉此機會再次呼籲，未來不要再這樣說。她也提醒，身體健康狀況並不是對方可以負責的，不應再以此進行攻擊，「這是一種很無禮的歧視」。

    身心障礙聯盟指出，相關教育與宣導計畫皆不斷強調應避免使用歧視與貶抑用語，盼消除社會大眾對於身心障礙者的刻板印象與不平等對待。呼籲身為具有一定聲量的公眾人物，發言務必謹慎，媒體報導也應注意是否再次複製歧視與汙名。

    台灣障礙者權益促進會今天也在臉書發文指出，應思考「殘障三腳狗」作為政治攻防話語，這樣的言論是否涉及對障礙者的歧視或微歧視；社會是如何建構出障礙及悲慘、沒價值的單一想像等問題。

    障權會呼籲，停止將「障礙」作為貶義的政治修辭，盼真正的共融，從拒絕日常語言中的微歧視開始。

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