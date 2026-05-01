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    首頁 > 生活

    刮刮樂中大獎掃QR Code注意！只看機台獎金小心少領很多錢

    2026/05/01 17:01 即時新聞／綜合報導
    IG上擁有14萬人追蹤的網美阿曼開心分享自己過年期間玩面額2000元的刮刮樂中了5萬元，結果粉絲提醒有異常。她回去和店家核對後，才知自己其實中了10萬元。（阿曼授權使用）

    IG上擁有14萬人追蹤的網美阿曼開心分享自己過年期間玩面額2000元的刮刮樂中了5萬元，結果粉絲提醒有異常。她回去和店家核對後，才知自己其實中了10萬元。（阿曼授權使用）

    IG上擁有14萬人追蹤的網美阿曼（amandalin328），開心分享自己過年期間玩面額2000元的刮刮樂中了5萬元，結果粉絲提醒金額「怪怪的」。她回去和店家核對後，才知自己其實中了10萬元。原因獎金超過5萬掃QR Code時機台就不會顯示確切的總獎金金額。她也提醒網友，如果是個性很急，像她一樣買刮刮樂只掃QR Code一定要注意。

    阿曼今日在Threads上發影片提醒，如果玩刮刮樂中了高額獎金，一定要整張刮完確認一下中獎金額。她先前發限動開心宣布自己刮2000元刮刮樂，中了5萬元，沒想到馬上有粉絲提醒，絕對不只中5萬，因為2000元刮刮樂的獎金，只有1萬、3萬、10萬、100萬、2000萬，認為她被彩券行騙了。

    她回到彩券行後，兩位年紀稍長的店員疑惑表示「妳就是中那個錢啊！」還現場掃碼給她看，畫面顯示「中5萬」。不過原PO仔細一看，表示上面寫的是「超過5萬」。於是兩位店員決定現場和她將刮刮樂刮完，才發現其實是中10萬，她最後也領到實際金額，還包了一個小紅包給發現此事的粉絲。

    其實過去也曾出現類似事件，曾有客人也是刮中10萬，但當下誤判只有5萬元，彩券行自行發現後連忙發文尋人；還有彩券行最後也是被客人發現有異，最後遭台彩懲處。

    有網友表示：「可能兩位老人家也以為是5萬」、「看起來兩位老人家也不太懂」、「若知情會全部刮乾淨」；也有網友認為阿曼遭騙，店員「演很大」。阿曼則在文中表示，最終金額也拿到了。不要撻伐店家。另外也有網友說：「以後中獎要拍照」、「超過5萬不要領現金，去銀行」。

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