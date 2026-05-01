新北拱心宮白沙屯媽祖與基隆媽遶境意外轉向 童子瑋巧遇跪禮

新北拱心宮白沙屯媽祖與基隆媽同乘鑾轎基隆遶境巡禮，基隆市長參選人童子瑋（前左）及信眾虔誠膜拜。（童子瑋辦公室提供）

新北拱心宮白沙屯媽祖今天與基隆慶安宮基隆媽同乘鑾轎在基隆遶境巡禮，媽祖前往基隆關務署庇佑港邊船舶平安後，鑾轎突轉向國門廣場，停駕陽明海洋文化藝術館前，民眾驚喜不已。基隆市長參選人童子瑋結束行程正在1樓用餐，立即前往膜拜跪禮，從小就在媽祖廟長大的童子瑋表示，這樣的巧遇不只是緣分，更是一種深刻的心靈感召，讓他感受到信仰帶來的安定與力量，持續努力為基隆打拚。

新北拱心宮白沙屯媽祖今天上午到基隆慶安宮，與基隆媽同乘鑾轎後遶境市區，晚上駐駕中山區聖安宮，明天將與聖安宮媽祖同乘轎巡禮。今天原定巡禮路線由忠一路往中山一路、中山二路方向前進，沒想到突然轉向港西街國門廣場旁停駕陽明海洋文化藝術館前，民眾紛紛上前膜拜。

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童子瑋說，他一早與前總統蔡英文到暖暖龍門谷走登山步道，又到七堵南興市場，行程結束後，與幕僚相約陽明海運1樓餐廳簡單用餐，聽說媽祖鑾轎突然轉向來到現場，現場人潮湧動，他立刻與幕僚前往膜拜並行跪禮，深刻體會信眾的虔誠與感動。

童子瑋表示，他從小在慶安宮廟埕長大，與媽祖信仰有著深厚連結，無論過年過節到廟裡參拜，或是參與地方遶境，媽祖一直守護地方、陪伴著許多家庭走過人生重要時刻。對他而言，媽祖不只是宗教信仰，更是一種文化記憶與情感寄託，象徵著守護、包容與希望。

童子瑋強調，基隆是一座與海共生、與信仰共存的城市，未來將帶著這份力量持續為基隆打拚，讓基隆在穩定與希望中持續前行。

新北拱心宮白沙屯媽祖與基隆媽同乘鑾轎在基隆遶境巡禮，基隆市長參選人童子瑋（右二）前來跪拜。（童子瑋辦公室提供）

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