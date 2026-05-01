北市府老鼠藥直接丟公園！醫師蔡依橙示警：誤食恐全身出血衰竭

台北市長蔣萬安（左）；市議員林亮君擔憂雙連捷運站旁公園投放老鼠藥，會讓毛孩或小孩誤食。（本報合成，資料照、林亮君提供）

台北市鼠患問題日漸嚴重，市議員林亮君批評，蔣萬安市府在捷運雙連站旁線形公園樹穴放置老鼠藥，恐危及孩童與寵物。醫師蔡依橙也示警，這種做法在美國不僅違法，如果人類誤食，更可能造成全身器官持續出血甚至衰竭的痛苦過程。

蔡依橙今（1）日在臉書發文指出，台北市這樣會出事！由於疏於市政，導致整個城市老鼠數量暴增，進入到人類生活圈。現在看到老鼠惹民怨，可能影響市長與議員選情，為了迅速壓制數量，開始投放海量鼠藥，連公園、人行道、路邊都這樣灑。沒有放在防竄改誘餌站（tamper-resistant bait station）裡，這在蔣萬安市長曾經留學過的美國，是違法操作。

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蔡依橙續指，據說已經投放6000公斤，未來還有近5000公斤的採購。現在的第二代老鼠藥，叫做SGAR，他超級有效，但也很麻煩。首先，老鼠吃下去不會立刻發病，大概還能活3至5天，會有遞延效應。重點是，自然代謝的半衰期超級長，至少一個月，所以食用劑量不用高，但致死率極高，對人也是。

蔡依橙表示，這兩個組合使得吃到SGAR的老鼠，還會到處走3至5天，繼續累積更多藥物，也哪裡都有可能去。最終鼠屍被其他掠食者啃食，影響到貓、狗、鳥類等。正因為這種高度危險性，在美國，SGAR是禁止由一般消費者購買的，只能賣給病媒防治業者。

蔡依橙強調，蔣萬安市府決定在人口密集的首都路邊丟老鼠藥，這會有貓狗誤食，甚至小孩誤食的可能性。而且遛狗出去的人，只會覺得自己的狗為什麼莫名其妙出血，很難想到是3到5天前，路邊咬了一口老鼠，或吃了一小塊老鼠藥造成的。人類誤食會在24小時後才開始出現症狀，36至72小時達高峰。小孩誤食當下沒事，家長以為虛驚一場，三天後才開始流鼻血、內出血。

蔡依橙直言，老鼠藥中毒，在醫學中心的毒物科都是很麻煩的事情。只能一直輸維他命K1去緩解，但因為凝血異常會拖很久（5-8 個月），患者不會忽然死亡，而是經歷一段意識清楚，但全身器官持續出血甚至衰竭的痛苦過程，家屬跟患者都很煎熬，「草率的市政，導致嚴重鼠患。草率的到處灑鼠藥，會導致什麼呢？」

最後他感嘆，誠心祈願這6000公斤的老鼠藥，不要因為這樣亂灑，而造成任何小朋友或毛小孩受影響。至於流浪貓狗，大概就沒辦法了，「我們甚至還沒討論到漢他病毒......」

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