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    首頁 > 生活

    龍潭轉運站9月啟用 4條「桃小巴」路線觀光景點接駁

    2026/05/01 16:59 記者謝武雄／桃園報導
    龍潭轉運站預定9月完工啟用，兼具交通運輸及觀光功能。（桃園市交通局提供）

    龍潭轉運站預定9月完工啟用，兼具交通運輸及觀光功能。（桃園市交通局提供）

    龍潭轉運站預計9月完工啟用，桃園市議員劉熒隆昨天質詢時要求轉運站兼具交通及觀光功能，要與捷運永寧站、機場捷運、高鐵對接，並提供到景點的專車。交通局長張新福說，龍潭轉運站啟用後會有到達北捷、機捷、高鐵車班，至於觀光部分，會增設4條桃小巴路線，作為觀光景點接駁專車。

    劉熒隆說，龍潭完全仰賴公路運輸，所以對接點很重要，包含大台北生活圈的永寧轉運站、高鐵站、機場；另外轉運站設立後，原來公車路線是否有影響，轉運站要有觀光功能。

    張新福說，現階段既有公車停靠站及相關路線配置將維持不變，待龍潭轉運站逐步營運後，將視民眾使用習慣及運量變化，再行評估是否調整，另轉運站將規劃7條國道客運、14條市區公車、2條免費巴士及4條「桃小巴」，兼顧通勤與觀光需求。

    龍潭轉運站位置於大昌路二段，距離龍潭交流道僅250公尺，工程造價約9400萬元，打造地上1層客運轉運站、6席客運月台及3格備用客運車位，設有123格機車停車席，面積4132平方公尺，預計9月完工啟用。

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