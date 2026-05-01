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    首頁 > 生活

    苗栗公館鄉立游泳池完成整修 勞動節連假試營運免費進場

    2026/05/01 16:48 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣公館鄉立游泳池整修重啟，五一勞動節連假試營運。（圖由鄉公所提供）

    苗栗縣公館鄉立游泳池整修重啟，五一勞動節連假試營運。（圖由鄉公所提供）

    苗栗縣公館鄉立游泳池因設施老舊、漏水等問題影響使用品質，連帶致營運不善一度停業長達2年多。鄉公所自籌近400萬元全面整修，並於五一勞動節連假試營運，開放民眾免費游。

    鄉公所表示，此次整修工程包括修補泳池池底及池岸磁磚，改善滲漏問題，同時更新屋頂防水設施與強化玻璃窗結構；另導入熱泵設備，提升水溫穩定度，讓民眾游泳更加舒適。此外，更衣室與置物櫃也重新規劃，小型戲水池增設安全圍欄，提升親子使用的安全性。

    鄉長何在鑫表示，游泳池雖屬營運成本較高的公共設施，但鄉民運動權益不能少，期盼透過此次整修，打造優質、安全的水域運動環境，也歡迎鄉親趁五一勞動節連假，前往體驗。

    公所表示，5月4日起，鄉立游泳池收費為全票110元、半票60元（學生、長者、兒童），未滿6歲及身心障礙者則免費。另有月會員、套票等優惠。開放時間為上午8點半至下午5點半，中午11點半到12點半為清場清潔時間。

    公館鄉公所自籌近400萬元全面整修鄉立游泳池，並五一勞動節連假試營運。（圖由鄉公所提供）

    公館鄉公所自籌近400萬元全面整修鄉立游泳池，並五一勞動節連假試營運。（圖由鄉公所提供）

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